Muere Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath y príncipe oscuro del metal

El pasado 5 de julio, la banda de Birmingham Black Sabbath protagonizó en el estadio Villa Park de su ciudad un emotivo concierto de despedida; más que un recital al uso, aquello fue un majestuoso acto de homenaje que reunió a la plana mayor del rock duro —de Aerosmith a Metallica y de Guns ‘n’ Roses a Slayer— para rendir vasallaje a los titanes primordiales del metal británico. En el centro de la escena, sentado en un trono negro coronado con la figura de un murciélago, el príncipe oscuro Ozzy Osbourne, cantante original de Black Sabbath, luchaba contra sus evidentes limitaciones físicas para recibir el emocionado respaldo de un público devoto. «Después de estar postrado durante seis años, no tenéis ni idea de cómo me hace sentir esto», dijo Osbourne a la multitud, aludiendo a sus problemas de salud, que incluían numerosas operaciones de columna vertebral y una variedad de párkinson. Tres semanas después de aquel momento de éxtasis compartido, Ozzy Osbourne falleció en la mañana del martes a los 76 años, según anunció su familia, que no reveló la causa de la muerte.

Nacido en Aston, Birmingham, en 1948 en una humilde familia de trabajadores fabriles, John Michael Osbourne abandonó la escuela a los 15 años empujado por sus pobres rendimientos (la dislexia no ayudaba) y por la revelación que supuso la irrupción en su vida de los Beatles. «O acabarás haciendo algo muy especial o acabarás en la cárcel», profetizó su padre. Tenía razón. Antes de cumplir los 18, el chaval estaba en la cárcel acusado de robo. Poco después, le llegó el momento de hacer algo muy especial.

Sonido revolucionario

Junto al guitarrista Tony Iommi, el bajista Geezer Butler y el batería Bill Ward, Osbourne formó Black Sabbath, un cuarteto que tomó su nombre de una película de terror de Mario Bava y que, alimentándose de la dureza de su entorno industrial y de la imaginería ocultista y satánica, revolucionó el rock británico con un sonido duro y oscuro que dio carta de naturaleza a todo un género, el heavy metal, que hizo furor en todo el mundo, por más que a ellos la etiqueta se les quedara pequeña.

Muy pocos grupos en la historia del rock pueden presentar una obra tan influyente como los primeros cuatro elepés de Black Sabbath. A la altura del séptimo, hacia 1977, el volátil Osbourne, inmerso en una espiral de alcohol y drogas que hundió su primer matrimonio, empezó a amagar con largarse del grupo y en 1979 acabó siendo despedido y sustituido por Ronnie James Dio. Sharon Arden, hija del turbio mánager Don Arden, le persuadió para reemprender su carrera en solitario y Osbourne lo hizo con dos álbumes muy estimables —Blizzard of Ozz y Diary of a madman— cuya aceptación parecía augurar una exitosa trayectoria, pero la muerte del guitarrista Randy Rhoads hizo zozobrar tanto el proyecto como el estado anímico del cantante.

Incidentes sonados

A esa época pertenecen algunos de los más sonados incidentes protagonizados por Osbourne, como cuando arrancó de un mordisco la cabeza de un murciélago en un concierto en Des Moines. En 1989, durante una descomunal borrachera, trató de estrangular a Sharon, con la que se había casado siete años antes, y acabó de nuevo en la cárcel. La pareja se reconcilió y a principios de los 2000 protagonizó un popular reality show televisivo junto a sus hijos Kelly y Jack.