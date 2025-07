A TVG emitirá mañá un espectáculo aéreo de 200 drons desde Sanxenxo como prólogo aos Fogos do Apóstolo

O programa da TVG Mirade arriba! emitirá mañá en directo, a partir das 22.30 horas, un espectáculo aéreo inédito. Máis de 200 drons realizarán unha exhibición sobre a praia de Silgar de Sanxenxo para conmemorar o 40 aniversario da Radio e Televisión de Galicia.

O espazo, previo á emisión dos Fogos do Apóstolo, estará presentado por David Espiño e Rocío Delgado desde un set situado na praia polo que irán pasando caras famosas dos diferentes programas e series da canle.

Veciños e turistas poderán seguir dende o paseo o espectáculo, que contará cunha narración audiovisual que celebra os 40 anos desde a creación da Radio e a Televisión de Galicia.

O programa Mirade Arriba! servirá de prólogo á emisión dos Fogos do Apóstolo en Santiago, e realizará conexións coa capital de Galicia nos momentos previos ao tradicional espectáculo pirotécnico nesta data tan agardada.

Ademais, e con motivo dos 40 anos da Televisión de Galicia, o programa emitirá imaxes da evolución da queima da fachada da catedral nas últimas catro décadas, así como entrevistas e documentación de festas que xa existían a finais do 80 e comezos dos 90 como é a Festa do Marisco do Grove, a do Polbo de Carballiño, a do Pemento de Herbón ou a Queima das Fachas de Castelo en Taboada.