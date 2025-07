A TVG celebra en Santiago o seu corenta aniversario coa gala especial ‘Día G’

A Televisión de Galicia (TVG) celebrou no día de onte catro décadas de vida cunha gala especial que reuniu máis dun milleiro de convidados no Pazo de Congresos de Santiago de Compostela.

O evento, presentado por Xosé Ramón Gayoso, Arturo Fernández, Noelia Rey e Aitana del Mar, rendeu homenaxe á traxectoria da canle pública nun emotivo programa que se emitirá este venres, Día de Galicia, no prime time baixo o título Día G.

O encontro reuniu representantes institucionais, do ámbito audiovisual e traballadores e extraballadores da canle. Entre elas, atopábanse o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López; a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; ou o presidente da Real Academia Galega, Henrique Monteagudo. Tamén participaron figuras destacadas das producións informativas e de entretemento da TVG e da Radio Galega, ademais de centos de traballadores actuais e xubilados, nun recoñecemento colectivo ao labor e compromiso que fixeron posible a historia dos medios públicos galegos.

A gala Día G ofrécese como unha homenaxe audiovisual, participativa e cargada de emoción, cun repaso á evolución da canle a través da presenza de rostros históricos e actuacións de artistas emblemáticos da cultura galega como Luz Casal, Treixadura, Xil Ríos, Tanxugueiras, Heredeiros da Crus, Ortiga, D’Ninghures, Malvela ou G Face, entre outros.

Programación especial

A conmemoración do 40 aniversario prolongarase ao longo de varios días cunha programación especial. Hoxe, a TVG e a plataforma AGalega.gal ofrecerán en directo a entrega das Medallas de Galicia, que este ano distinguen aos alcaldes de Porto e Braga, Rui Moreira e Ricardo Rio. Esa mesma noite, o espazo Mirade arriba, presentado desde a praia de Silgar en Sanxenxo por David Espiño e Rocío Delgado, iluminará o ceo da vila cunha espectacular coreografía aérea con máis de 200 drons, acompañada dunha narración que renderá tributo ás catro décadas da TVG. A noite culminará coa conexión en directo cos tradicionais Fogos do Apóstolo desde tres escenarios emblemáticos de Compostela: a Alameda, a Cidade da Cultura e o parque de Carlomagno.

Xa o venres, Día de Galicia, a cobertura especial continuará coa retransmisión en directo da Ofrenda ao Apóstolo Santiago desde a Catedral, coa presenza do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, como delegado rexio.

A cultura galega, protagonista

O aniversario da TVG será tamén unha celebración do audiovisual galego. Os días 24 e 25 emitiranse dúas longametraxes galegas: Amigos ata a morte, comedia dramática de Javier Veiga, e Salta!, unha proposta familiar de ciencia ficción protagonizada por Marta Nieto e Tamar Novas.

O domingo 27, o programa No Foco ofrecerá unha edición especial centrada nos 40 anos da TVG, mentres outros espazos como Treixaromaría (xoves 24) e Búscate nas festas (sábado 26) achegarán, desde a memoria e o entretemento, novas olladas sobre a historia compartida entre a canle e o seu público.