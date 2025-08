Una influencer gallega critica el nivel de los 'Mozos de Arousa' en su programa de la TVG: "Non valen para ser reporteiros"

Como cada año en la temporada estival, las verbenas volvieron a la primera plana en la TVG. En esta ocasión, lo hicieron de la mano de 'A Superfesta', un nuevo formato que estaría encabezado por los mediáticos 'Mozos de Arousa'.

Borjamina y Bruno Vila se adentraban así por primera vez en el mundo del reporterismo, visitando pueblos, entrevistando a sus vecinos y haciendo llegar a su audiencia las fiestas patronales más conocidas de la comunidad. Sin embargo, no todo es color de rosa y, al igual que contaban con multitud de fans que les siguen de su etapa en 'Reacción en Cadena', también han surgido opiniones escépticas sobre su talento para llevar a cabo esa faceta en la cadena pública.

"Os Mozos de Arousa son o claro exemplo de que non todo o mundo vale para ser reporteiro", empezaba diciendo Patri Otero a través de su cuenta de Tiktok, en un vídeo en el que explicaba con más detalle esta opinión.

Acusa a los 'Mozos de Arousa' de intrusismo laboral

"Na TVG ficháronos para presentar o típico programa de festas que fan todos os anos, e a ver: ben, ben, non é que o fagan...", siguió comentando antes de dar paso a un pequeño recopilatorio de 'A Superfesta' que no debaja a Borjamina y Bruno en buen lugar y contrastaba con el desempeño de una de sus compañeras.

"Vós credes que a xente que estuda xornalismo o fai por amor ó arte. E é que precisamente unha das cousas que che ensinan é a transmitir diante dunha cámara, pero isto non é unha crítica ós Mozos de Arousa", quiso explicar antes de pasar a transmitir el mensaje principal del vídeo: "Eles non teñen formación niso e non teñen por que saber facelo. Isto é unha crítica a todas as productoras que contratan famosos para facer de presentadores, colaboradores, reporteiros... en vez de a persoas que se formaron para iso".

Para terminar, quiso mandar un mensaje en contra del intrusismo laboral en el sector del periodismo: "O xornalismo é unha das carreiras que ten máis paro. E se xa a situación dos graduados é mala, pois aínda peor cando meten a persoas sen cualificación a facer o seu traballo".