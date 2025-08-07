Personalidades del cine español, contra el rodaje de Nolan en el Sáhara

El Festival Internacional de Cine del Sáhara Occidental (FiSahara), junto con otras organizaciones solidarias, grupos de derechos humanos y varias personalidades del cine español, entre las que están nombres como los actores Javier Bardem, Aitana Sánchez-Gijón o Carolina Yuste, y los cineastas Icíar Bollaín o Rodrigo Sorogoyen, han firmado un documento contra el rodaje de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan grabada en el Sáhara Occidental.

El manifiesto pide a Universal Pictures, a Syncopy y al cineasta Christopher Nolan que «rompan su silencio sobre por qué eligieron la ciudad de Dajla, ocupada por Marruecos, en el Sáhara Occidental, como lugar de rodaje de escenas de la película La Odisea». «El Sr. Nolan filmó allí sin el consentimiento del pueblo saharaui. El único consentimiento que recibió provino de la fuerza ocupante: Marruecos. A día de hoy, Dajla y el Sáhara Occidental no son el lugar soñado que Nolan imagina para su película», señala el texto.

«Marruecos ha convertido a Dajla en un centro turístico, tal y como Netanyahu pretende hacer con Gaza, un sitio para practicar kitesurf, eventos culturales (incluido un festival que imita a FiSahara), conferencias, proyectos de energía renovable utilizados para maquillar de verde la ocupación, etc.», denuncia el manifiesto que señala que «Nolan y su equipo pueden haber contribuido sin saberlo a la represión del pueblo del Sáhara Occidental, ayudando a normalizar la brutal ocupación de Marruecos».

Así, el texto exige «al Sr. Nolan y al estudio/compañías involucradas en La Odisea que reconozcan públicamente que no deberían haber filmado escenas en Dajla» y que no las usen en el montaje final de la película.

Además, llaman al director de Interstellar, Origen o El caballero oscuro a «comprometerse directamente con los y las defensoras de derechos humanos, cineastas y periodistas en riesgo que puedan darle un relato de primera mano de su situación» y usar el altavoz de su posición en la industria «para arrojar luz sobre la crítica situación de los y las saharauis bajo la ocupación marroquí».

El texto concluye con la invitación dirigida a Nolan y a su equipo para asistir a la «próxima edición de FiSahara, alojándose con una familia saharaui, viendo películas en el desierto del Sáhara y presenciando la realidad del pueblo saharaui» y también con una advertencia: «Esperamos que ninguna otra compañía cinematográfica, ni proyecto cultural, considere la posibilidad de actuar en el territorio ocupado del Sáhara Occidental». «No les quitaremos ojo», concluye el manifiesto.

Inspirada en el texto clásico de Homero, el reparto de La Odisea está encabezado por Matt Damon y Tom Holland como Ulises/Odiseo y su hijo Telémaco. Completan el elenco de la cinta Lupita Nyong’o, que interpretará a Clitemnestra, Benny Safdie como Agamenón, Charlize Theron que dará vida a la hechicera Circe, Anne Hathaway como Penélope y Zendaya, que se meterá en la piel de la diosa Atenea.

El reparto de la nueva obra del director de Oppenheimer o Interstellar también incluye a Jon Bernthal, Mia Goth, Samantha Morton, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Corey Hawkins, Bill Irwin, Jesse García, Will Yun Lee, Nick Tarabay, Jimmy Gonzales, Logan Marshall-Green y Maurice Compte, entre otros.