De ganar el bote de Pasapalabra a ocupar un alto cargo en el Ministerio de Interior

Ganó el bote de Pasapalabra, se embolsó un dineral tras deslumbrar a la audiencia y, aún así, volvió a su trabajo sin dudarlo, donde siguió con una brillante trayectoria profesional que hoy le ha llevado a ocupar un alto cargo en el Ministerio del Interior.

Su nombramiento lo ha realizado nada más y nada menos que el ministro Fernando Grande-Marlaska, quien ya había confiado en él para ocupar un puesto importantísimo dentro de esta cartera ministerial y ahora todavía le ha dado un lugar más relevante, algo que nadie podía imaginar cuando llegó al plató de Pasapalabra.

Ganó más de 350.000 euros en Pasapalabra

Hace ya casi una década que entró por vez primera a los estudios donde se graba uno de los concursos más seguidos de la televisión en España. Corría el año 2015 cuando, después de muchas semanas afrontando prueba tras prueba y rosco tras rosco, por fin consiguió completar correctamente este último juego y embolsarse 354.000 euros.

Luis Jesús Esteban de ganar el bote de Pasapalabra a ocupar un alto cargo en el Ministerio del Interior / ANTENA 3

La fortuna era más que notable. Tal vez no se trataba del mayor bote de Pasapalabra, pero más de 350.000 euros de hace diez años era muchísimo dinero y como tal lo festejó. Cumplió lo que había prometido hacer cuando era sólo un aspirante a llevarse el bote: raparse la cabeza y festejarlo por todo lo alto.

Dentro de la celebración, no se olvidó de los más desfavorecidos, algo que demuestra la gran talla humana de este concursante, uno de los más queridos y respetados de todos los que han pasado por este conocido programa de televisión , que ahora mismo se emite en Antena 3.

Y es que el ganador donó una importante cantidad económica de su premio a Cáritas para que, así, su alegría y su suerte se repartiesen un poco entre los que no eran tan afortunados como él.

Tras la victoria, volvió a su trabajo de manera anónima y, aunque poco después, comenzó a prodigarse con relativa frecuencia en algunos informativos, lo cierto es que continuó adelante con su vida como si nunca hubiese estado durante meses en la televisión. Poco a poco, su trayectoria profesional fue ascendiendo y ese camino le ha llevado hasta donde está hoy, cuando ya es un importante cargo del Ministerio del Interior.

Luis Jesús Esteban, en Pasapalabra, en 2015. / PI

De Pasapalabra a la Administración

Se trata de Luis Jesús Esteban, flamante ganador del bote de Pasapalabra en 2015 y policía nacional de profesión. Hoy es el nuevo jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Andalucía Oriental.

Luis Jesús Esteban ingresó en el cuerpo de seguridad en 1995 como inspector. Quince años más tarde, en 2010, ascendió a inspector jefe y, algo más tarde, en 2016 volvió a ascender para ocupar el cargo de comisario. Con este puesto, trabajó durante años en Algeciras, donde tuvo que investigar numerosos casos de narcotráfico, lo que le llevó a escribir una novela con esta trama: "Moroloco".

Luego, pasó a desempeñar el mismo cargo de comisario en Salamanca y, desde junio del año pasado, es comisario principal y, hasta ahora, era el responsable de uno de los grupos de élite del Cuerpo Nacional de Policía: el Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Desde el 12 de enero, Luis Jesús Esteban, además, es jefe superior de Policía de Andalucía Oriental a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, proposición aceptada y ratificada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que lo ha nombrado como máximo responsable policial en este área geográfica.