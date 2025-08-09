La segunda temporada de la serie ‘Platónico’ llega a Apple TV+

Las comedias de colegas suelen ser de chicos o de chicas, pero raramente se basan en una pareja mixta, quizá porque algo así solo puede acabar en comedia romántica. Según explicaba Nora Ephron en Cuando Harry encontró a Sally, hombres y mujeres de sexualidad complementaria no pueden irse solos a dar vueltas sin que surja el problema de la atracción uni o bidireccional. ¿O sí que pueden?

Defiende esta última posibilidad la divertidísima serie Platónico (Apple TV+, segunda temporada desde el pasado miércoles), protagonizada por Seth Rogen y Rose Byrne como Will y Sylvia, dos exmejores amigos que, llegados a la mediana edad, retoman el hábito de pasarlo bien juntos, algo que ayuda al primero a superar su divorcio. Ella es abogada y ahora está en paro, aunque mantener un hogar en pie también es trabajo. Él tiene una cervecería artesanal ultra-hipster, pero no significa que sea del todo feliz. Cuando se juntan, saben despertarse mutuamente la valentía para hacer cosas fuera de lo común y escapar de su realidad cotidiana. Por desgracia, también saben sacar lo peor el uno del otro.

Aquí la pregunta no parece «¿pueden un hombre y una mujer ser amigos?», sino «¿cómo se hace para tener y mantener una amistad divertida en la edad de las responsabilidades?». Nos lo confirma Rose Byrne en entrevista por videollamada: «Hay elementos de eso, desde luego». A lo que Seth Rogen añade: «Aunque para mí la pregunta es: ¿cuánto ayuda a alguien que trates de ayudarle? ¿Toma mejores decisiones una persona a la que juzgas? Nuestros personajes se pasan todo el tiempo diciéndole a la gente lo que ha de hacer, lo que a veces tiene buenos resultados y otras veces todo lo contrario», afirmó.

Will se mete en casa

Al principio de la nueva temporada, Will ha fichado a Sylvia, ahora organizadora de eventos, para que le ayude con sus fastos de compromiso. Increíble pero cierto: Will se nos casa, se nos ha amansado. Su futura mujer, Jenna (Rachel Rosenbloom), es la CEO de un gran conglomerado alimentario. Sin entrar en muchos spoilers, señalaremos que en realidad los amigos no se encaminan a la estabilidad. O, como mínimo, no sin antes «cometer muchas travesuras», nos apunta Rogen.

«Esta temporada suceden un sinfín de cosas divertidas», promete Byrne. «Es toda una exhibición del talento de Luke Macfarlane, que interpreta a mi marido, Charlie. Tiene una crisis de la mediana edad y está tratando de mantener la compostura. Ah, también me hace gracia que Will acabe quedándose conmigo en casa; todos hemos tenido a ese amigo que tiene una mala temporada y acaba en tu sofá. Todo lo que tiene que ver con la boda es también muy divertido».

La mejor química

Platónico es una inspirada creación de Francesca Delbanco (Amigos de la universidad) y su esposo desde hace dos décadas, Nicholas Stoller, quien dirigió a Rogen y Byrne en las dos entregas de Malditos vecinos. Seth: «Cuando trabajamos juntos por primera vez, vimos que nos parecíamos mucho en timing, instintos o sensibilidades tonales». Rose: «Me alegró mucho que pudiéramos hacer algo realmente diferente a Malditos vecinos, y en cierto modo la llegada de esta serie fue inesperada. Nunca había visto una exploración parecida de la amistad entre un hombre y una mujer. Quizá Jerry y Elaine (de Seinfeld), pero ellos tenían una historia sentimental detrás», añadió.