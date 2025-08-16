Esta es la profesión real de Manu fuera de Pasapalabra

Manu Pascual lleva casi un año en 'Pasapalabra' y es sin duda uno de los concursantes históricos que más se han ganado el cariño del público por su simpatía, carisma, juventud y sus entrañables despedidas a los famosos colaboradores del concurso, que le ayudan a conseguir segundos para el rosco final.

También por su complicidad y su rivalidad sana con Rosa, con quien mantiene un duelo vibrante cada día de concurso. De hecho, no son pocos los que creen que son perfectos para iniciar una relación sentimental.

Ahora bien, salvo que la Silla Azul depare sorpresas, Manu o Rosa se llevarán el millonario bote del concurso y cogerán el testigo de Pablo Díaz, Sofía Álvarez, Rafa Castaño y Óscar Díaz.

¿Pero a qué se dedica Manu Pascual fuera de 'Pasapalabra'? Tiene 28 años, procede de Collado Villalba, en Madrid, y se presentó al concurso por la insistencia de su abuela, que es muy fan del programa.

Estudió psicología y tiene ya el Grado conseguido, pero continúa sus estudios ya que está cursando un Máster en Terapia Psicoanalítica así que esa es su ocupación, aunque si consigue el bote de 'Pasapalabra' puede que sus planes cambien.