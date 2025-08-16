Roberto Leal, muy emocionado tras dar el bote de 'Pasapalabra': "Ahora tendré que empezar de cero con otro concursante"

Roberto Leal es ya uno de los pilares de 'Pasapalabra'. Aunque la ausencia de Christian Gálvez se notó mucho al principio, el presentador sevillano se ha adaptado bien y ha conseguido estar a la altura de Gálvez. Y es que, es uno de los presentadores más populares de la televisión en España.

Roberto Leal también estuvo presentando Operación Triunfo durante varias ediciones. Sin embargo, se hizo de querer en la de 2017 debido a la gran conexión que tenía con todos los participantes. Era uno de los puntos más fuertes de las galas y formó parte del éxito de una edición que ha pasado a la historia del concurso.

"Me harte de llorar, parecía que el bote me lo había llevado yo". Así lo contó en "El Hormiguero" Roberto Leal, presentador de Pasapalabra desde su vuelta a Antena 3 hace cinco años, cómo vivió la entrega del gran premio del concurso a Pablo Díaz. Fue el primer ganador de esta etapa, el 1 de julio de 2021, y se llevó un bote de 1.828.000 euros tras llevar 260 programas. Después del de Pablo, vinieron tres más: Sofía Álvarez (466.000 euros), Rafa Castaño (2.272.000 euros) y Óscar Díaz (1.816.000 euros).

Aunque todos fueron especiales, Leal recuerda con especial cariño el primer bote y así se lo confesó a Pablo Motos. "Me acuerdo mucho de Pablo, que fue el primer bote que viví. A mí me marcó mucho. Intento recordarlo y me cuesta. Es como esos momentos que se te han borrado de la mente, que sabes que estabas como en volandas. Yo me harté de llorar, parecía que el bote me lo había llevado yo", contó.

El popular presentador dijo más durante su entrevista con Motos y las hormigas. "La sensación es que está cerrando un ciclo. Me daba pena. Decía: 'Ahora tengo que empezar de cero con otro concursante'. Ya estaba acostumbrado a sus manías, a sus tics, a todo. Pero el concurso es así", afirmó.

Manu y Rosa

Manu y Rosa durante un programa de Pasapalabra / ANTENA 3

Ahora son Manu y Rosa los que persiguen un bote de más de 1,7 millones de euros. Manu lleva más de un año en el concurso y, cuando eso sucede, como aseguró Leal, ya "son parte casi de la familia". En el plató de Pasapalabra y también entre el público hay ganas de un nuevo bote. A ello se refirieron precisamente este lunes los nuevos invitado del programa.

"Hace tiempo que no cae el bote. Se está poniendo muy pintón. Cuando caiga, va a hacer un ruido...", dijo nada más empezar el programa, respondiendo a la petición de Raquel Sánchez Silva de "quiero ver un bote".

La famosa presentadora, de "Maestros de la Costura" entre otros, no fue la única que metió presión a Rosa y a Manu para que en los tres próximos programas uno de los dos contemplen el Rosco de las 25 letras. Lo mismo hicieron los actores Pepe Ocio y María Esteve. "He venido un montón de veces y ya toca el bote", dijo el primero. "Yo me sumo: quiero ver un bote", apostilló la segunda. El cuarto invitado de esta semana es J. J. Baquero.

Sánchez Silva confesó sentirse "feliz" de estar nuevamente en Pasapalabra y ya van cinco años. "La última vez que estuve aquí, a la semana siguiente entró Manu. Es que ya he venido muchas veces, yo creo que toca ver el bote", dijo la presentadora. A lo que Roberto Leal contestó: "Sí, y es que además hace tiempo que no cae el bote. Se está poniendo muy pintón. Cuando caiga, va a hacer un ruido, porque eso pesa ya". "Se nos va a caer el plató encima", apostilló Raquel Sánchez Silva. "Bendita sea", remató Roberto Leal.