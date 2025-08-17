En una conversación reciente que ha organizado Antena 3, Rosa Rodríguez ha hablado con total sinceridad sobre su experiencia en Pasapalabra y, sobre todo, sobre su relación con Manu. En un programa donde los lazos entre concursantes a menudo se vuelven fuertes, su conexión ha despertado el interés del público.

Desde el primer momento, Rosa no ha dudado en destacar la importancia de Manu en su aventura en el concurso: "Es un encanto", ha afirmado, resaltando lo bien que la hizo sentir en su primer día en el programa. "Me hizo sentir supercómoda, me enseñó todo esto, estuvo muy pendiente de mí y estoy feliz de compartir esta experiencia con él". Palabras que no han pasado desapercibidas para los seguidores del programa, que han comenzado a especular sobre la complicidad entre ambos.

Más allá de la amistad y el compañerismo, Rosa también ha elogiado el nivel de su rival en El Rosco: "Sabes que él tiene un nivel altísimo y va a por el bote, así que te empuja a estar a esa altura pero de una buena manera". Su forma de hablar sobre Manu refleja el respeto mutuo y la admiración que siente por su compañero de concurso.

Durante la entrevista, Rosa también ha compartido cómo ha cambiado su vida desde que entró en Pasapalabra. Ha dejado temporalmente su trabajo como profesora de español e inglés para centrarse en su preparación: "Es una oportunidad que tienes en la vida, entonces quiero sentir que he dado el máximo". Su rutina de estudio es intensa y constante: "Desde que me levanto, todo el día mentalmente estás ahí intentando absorber".

Además Rosa ha hablado de la influencia de Sofía Álvarez de Eulate, una concursante a la que admira profundamente. "Me encantaría ser Sofía, se lo trabajó muchísimo" mientras que ha explicado la relevancia de contar con ejemplos de otras mujeres en elprograma. "Hay pocas y, quizá cuando estás del lado del que está constantemente representado, no eres consciente de lo importante que es esa representación".

En cuanto a sus aspiraciones en el concurso, Rosa ha sido clara: ve complicado ganar el bote por ahora, pero no lo considera imposible. Mientras tanto, sigue disfrutando de la experiencia y de la compañía de Manu, con quien ha formado una de las duplas más queridas de Pasapalabra. Su frase final en la entrevista resume su sentir: "Estoy feliz".