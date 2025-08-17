Rosa y Manu ya conocen cuál será su nuevo trabajo tras dejar Pasapalabra: "Os quieren contratar"

Manu y Rosa se han convertido ya en una de las parejas icónicas de Pasapalabra. Ninguno de los dos ha conseguido llevarse todavía el millonario bote del concurso presentado por Roberto Leal, a pesar de haberse quedado en varias ocasiones a punto de hacerlo. Tanto el madrileño como la gallega siguen acumulando dinero a su cuenta personal cada programa que pasa demostrando siempre una gran habilidad para superar la Silla Azul, la prueba que de un momento para otro te manda para casa.

Millones de personas están enganchadas al duelo entre Manu y Rosa. Tal como ocurrió con Pablo Díaz, Orestes Barbero, Rafa Castaño, Luis de Lama, los aficionados de Pasapalabra se posicionan a favor de uno de los concursantes al que le desean lo mejor, es decir, que gane el millonario bote. Y es que ganar millones de euros te cambia la vida, pero ser muy bueno con el lenguaje en Pasapalabra no quiere decir que te vayas a convertir en millonario y tengas la vida resuelta.

Muchos de los icónicos concursantes del programa de Antena 3, que se hayan llevado o no el bote, han tenido que reinventarse profesionalmente. Mientras siguen haciendo vibrar a toda la audiencia con sus duelos, Manu y Rosa parece que podrían tener más que claro su futuro tras abandonar el programa. Esta noticia saltó en mitad del concurso cuando Roberto Leal tuvo que presentar a los dos concursantes en la prueba de 'La Pista', una de las que peor se les da a los dos.

"Os quiere contratar"

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. / ANTENA 3

Después de que Virginia Troconis y Pablo Rivero fueran capaces de adivinar la canción de Camilo, el presentador le invitó a acudir al programa. "Disfrutarías muchísimo de dos personas a las que Europa FM quiere contratar como locutores de su próximo programa de radio fórmula como son Manu y Rosa", afirmó Leal entre risas.

La canción que los dos concursantes tenían que adivinar era de 1982. Ninguno de los dos fue capaz de acertar la primera, ni tampoco la segunda. Finalmente, Rosa fue capaz de recordar la canción 'Our house' y poner el 2-2 en el marcador de Pasapalabra.