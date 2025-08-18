Rosa López desvela el estado actual de su relación con Chenoa: "Qué queréis que os diga"
La cantante visitó 'D Corazón' el pasado sábado y habló sus antiguos compañeros en 'Operación Triunfo'
Rosa López, o 'Rosa de España' para muchos, pasará a la historia por ser la primera ganadora del concurso 'Operación Triunfo'. En aquella edición, una de las más recordadas de todas, coincidió con otros grandes artistas del panorama actual como David Bisbal, David Bustamante o Chenoa.
Más de 20 años después, Rosa acumula una gran trayectoria como artista, con álbumes y una gran cantidad de ventas y reconocimiento a sus espaldas. Ahora se encuentra en la promoción su nuevo single 'Almanjayar' y por ello visitó 'D Corazón', el programa presentado por Anne Igartiburu y Javier de Hoyos.
Hubo tiempo para todo y, como es habitual en este tipo de entrevistas, los presentadores preguntaron por la relación actual con los que fueran compañeros de Rosa López en 'Operación Triunfo'. Por encima de todos, la granadina resaltó su vínculo con David Bisbal: "Yo quiero a todo el mundo... Mi madre sigue en mi vida y no la veo, te pongo este ejemplo. David Bisbal es un chiquillo que no veo todos los días ni hablo con él todos los días, pero estamos en contacto".
Rosa López reconoce su nula relación con Chenoa
Le propusieron participar en un juego en el que tenía que ir definiendo a sus compañeros, entre los que habló de Manu Tenorio o Verónica Romero: "Ay, mi Manu... Ay, mi Verito... Fue muy importante para mí. No la veo desde hace tiempecillo". Sin embargo, de quien no quiso hablar fue de Chenoa, aunque negó que hubiera algún problema entre ellas: "No hay mal ninguno".
"Pero, ¿has vuelto a hablar con Chenoa?", le replicó una de las colaboradoras a Rosa López. Fue ahí cuando la artista le confesó que muchas de sus relaciones con los miembros de 'OT 1' estaban rotas: "Pero ni con Chenoa, que no... Ni con Vero ni con nadie. Ahora mismo no hablo con nadie, qué queréis que os diga".
