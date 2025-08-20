‘Los juegos del hambre’ retoma el rodaje en Asturias tras verse afectado por los incendios

La grabación de la quinta entrega de Los juegos del hambre, que se lleva a cabo estos días en el suroccidente de Asturias, ha recuperado la normalidad y prosigue la filmación en Saliencia, en el municipio de Somiedo, después de que los incendios forestales obligaran ayer a suspender el rodaje y a abandonar el lugar.

Fuentes cercanas a la producción de la película, cuya quinta entrega se titula Amanecer en la cosecha, han señalado a EFE que el equipo, que moviliza unas 450 personas, se ha sentido «superprotegido» durante los días en los que el fuego ardió en Somiedo, en las proximidades del entorno en el que realiza la grabación, que solo abandonaron «por prevención» debido a la calidad del aire que se respiraba en la zona.

Durante el periodo en el que la grabación estuvo parada y la situación de los incendios forestales atravesaba su momento más crítico en Asturias, los dos camiones de bomberos y los seis efectivos de los que dispone la producción de la serie durante el rodaje se incorporan como refuerzo del operativo de medios liderado por el Gobierno autonómico para la extinción de las llamas en los fuegos cercanos al rodaje. La situación generada por los incendios forestales sumió en la «preocupación» a la producción de la serie, que temió que el fuego pudiera «afectar» a la grabación.