La coruñesa Rosa, obligada a recorrer la costa de Galicia para llevarse el rosco de 'Pasapalabra'

Mientras avanzan los programas y el duelo por el bote se caldea cada vez más, los concursantes siguen dando espacio para los momentos relajados y divertidos. En esta ocasión, le ha tocado a Rosa protagonizar el momento más gallego de 'Pasapalabra'.

Después de 177 enfrentamientos, Rosa y Manu nos mantienen pegados al asiento cada tarde, intrigados sobre cuál de los dos completará 'El Rosco' y se terminará llevando el jugoso bote de 1.942.000 euros.

En uno de los últimos programas, la gallega se ha visto 'obligada a acertar' al tener que enfrentarse a una prueba vinculada con su comunidad autónoma.

Un panel muy gallego

En más de una ocasión, Rosa ha comentado que tiene el corazón dividido entre su Argentina natal y Galicia, en particular la ciudad de A Coruña, en la que vive desde los siete años de edad.

Durante el programa del pasado jueves, en la prueba conocida como '¿Dónde Están?', a la coruñesa le ha tocado jugar con un panel sobre Galicia. Manu ha sido quien le ha dejado esta opción tras escoger el panel dedicado a Asturias y que ha resuelto a la primera.

Jugando con la presión de estar hablando sobre lugares que conoce, Rosa ha pasado su panel de municipios costeros gallegos como Cambados, Ferrol, Marín o Vigo. La prueba no ha estado exenta de presión, ya que la concursante lo completó a falta de solo siete segundos.