La coruñesa Rosa, obligada a recorrer la costa de Galicia para llevarse el rosco de 'Pasapalabra'

La gallega enfrentó una prueba relacionada con su comunidad después de que su contrincante optase por la opción de Asturias

Rosa protagoniza el momento más gallego de Pasapalabra

Pablo Varela

Mientras avanzan los programas y el duelo por el bote se caldea cada vez más, los concursantes siguen dando espacio para los momentos relajados y divertidos. En esta ocasión, le ha tocado a Rosa protagonizar el momento más gallego de 'Pasapalabra'.

Después de 177 enfrentamientos, Rosa y Manu nos mantienen pegados al asiento cada tarde, intrigados sobre cuál de los dos completará 'El Rosco' y se terminará llevando el jugoso bote de 1.942.000 euros.

En uno de los últimos programas, la gallega se ha visto 'obligada a acertar' al tener que enfrentarse a una prueba vinculada con su comunidad autónoma.

Un panel muy gallego

En más de una ocasión, Rosa ha comentado que tiene el corazón dividido entre su Argentina natal y Galicia, en particular la ciudad de A Coruña, en la que vive desde los siete años de edad.

Durante el programa del pasado jueves, en la prueba conocida como '¿Dónde Están?', a la coruñesa le ha tocado jugar con un panel sobre Galicia. Manu ha sido quien le ha dejado esta opción tras escoger el panel dedicado a Asturias y que ha resuelto a la primera.

Jugando con la presión de estar hablando sobre lugares que conoce, Rosa ha pasado su panel de municipios costeros gallegos como Cambados, Ferrol, Marín o Vigo. La prueba no ha estado exenta de presión, ya que la concursante lo completó a falta de solo siete segundos.

