Un soltero de 'First Dates' abandona la cena tras conocer la confesión de su cita: "No podría tener una pareja que hace eso"

Es común observar parejas que, a simple vista, parecen totalmente incompatibles, lo que puede llevarnos a cuestionar cómo es posible que dos personas tan distintas puedan estar juntas y, además, ser felices. Este fenómeno ha dado pie a la clásica idea de que "los polos opuestos se atraen", una creencia que ha persistido durante generaciones. Sin embargo, la ciencia ha desmontado esta premisa. Estudios recientes aseguran que no son las diferencias, sino otros factores, los que realmente fortalecen los lazos en una relación.

Sino que se lo pregunten a Ricardo y a Dori, dos solteros que llegaban a 'First Dates' en busca de su media naranja. Nada más llegar, la primera impresión por parte de ellas no fue buena. "Tiene cuerpo de camionera pero le faltan los tatuajes", explicaba Ricardo al programa al desvelar si le había gustado su cita.

"Camionera pero un poco abandonada porque se ha puesto igual que los camioneros que están fuertes de barriga", declaraba sonriendo ante las cámaras. "Soy muy casera", desveló Dori al ser preguntado por su cita. "Necesita a alguien que me saque de mi zona de confort, pero tranquilos que no será él", le contaba a 'First Dates' Dori tras la cita.

En la cena llegaba el momento que quizás no esperaban. Ricardo sacaba a la conversación el tema del tabaco y allí se acababa su cita: "¿No fumarás?". "Sí fumo y además bastante", respondía tajante la soltera. "No podría tener una pareja que huela a tabaco a la hora de estar al lado de ella". En ese momento llegaba la camarera y soltaba: "Por el amor, todo se puede cambiar". Aun así los dos solteros tenían la decisión bastante clara.

La decisión final

Tras una cena en la que parecían polos opuestos, los dos solteros dejaban claras sus intenciones. "No me gustaría tener una segunda cita, te veo muy buena chica, pero me ha echado para atrás el tabaco y no he sentido lo que tengo que sentir en una relación". Lo que ella confirmaba: "A mí tampoco, creo que dependes demasiado de una persona a tu lado y tampoco ha habido ese 'feeling' que tenía que haber habido", argumentó Dori para despedirse.