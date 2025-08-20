Telecinco prepara ‘¡Vaya Fama!’, un nuevo programa del corazón

Telecinco ya tiene relevo definitivo para el hueco que dejó Socialité. La cadena de Mediaset ha anunciado el lanzamiento de ¡Vaya Fama!, un nuevo formato en directo producido por Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), responsable de éxitos como La isla de las tentaciones o Supervivientes.

El espacio aterrizará en las mañanas del fin de semana con la intención de recuperar la fuerza de la crónica social en un tono ácido, irreverente y cargado de actualidad. Desde la despedida de Socialité, la cadena ha buscado distintas fórmulas para mantener el interés del público, aunque ninguna ha terminado de consolidarse. Propuestas como Universo Calleja o La gran noche del show no lograron asentarse en la parrilla, y finalmente la franja se cubrió con reposiciones de Got Talent España, un parche temporal que confirmaba la necesidad de un nuevo proyecto estable. ¡Vaya Fama! llega con la misión de devolver el pulso al fin de semana televisivo. El programa ofrecerá exclusivas, reportajes, investigaciones, conexiones en directo y debates con colaboradores, apostando por la inmediatez y la frescura como señas de identidad.

Con este movimiento, Telecinco refuerza su apuesta por los contenidos en directo y por un género que siempre ha conectado con la audiencia: la información de sociedad tratada con humor, espectáculo y un punto gamberro. La cadena confía en que el sello del equipo detrás de Supervivientes garantice el ritmo y los «momentazos» que tradicionalmente han marcado sus grandes formatos.