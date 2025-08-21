Jorge Fernández reconoce al fin por qué vive en esta lejana ciudad pese a grabar 'La Ruleta de la Suerte' en Madrid
El presentador de La Ruleta de la Suerte ha mostrado algunos de los detalles de su vida personal en redes sociales
R. A. C.
Jorge Fernández, el carismático presentador de La Ruleta de la Suerte, ha encontrado la clave para armonizar su vida profesional y personal. Con su residencia habitual en Bilbao, donde vive junto a su hijo Ian, Jorge viaja con frecuencia a Madrid para grabar el exitoso concurso televisivo. Su elección de vivir en la capital vizcaína se debe en gran medida a su pasión por el deporte y la naturaleza.
Después de días intensos de trabajo en Madrid, Jorge vuelve a su hogar en Bilbao para recargarse conectando con la naturaleza. En sus redes sociales, el presentador comparte su amor por el deporte y los deportes acuáticos, aprovechando los encantos de la costa vasca y la montaña cercana.
Su piso en el impresionante edificio de las Torres Isozaki en el centro de Bilbao es un reflejo de su estilo de vida activo y saludable. Con una cocina de diseño moderno, colores oscuros y una amplia isla central, su hogar es un espacio acogedor y funcional.
Además, Jorge ha superado adversidades como la enfermedad de Lyme y problemas de salud, encontrando en Bilbao el equilibrio necesario para disfrutar plenamente de su vida. Su ejemplo nos muestra cómo es posible combinar una exitosa carrera en la televisión con una vida activa y saludable en un entorno que se adapta perfectamente a sus intereses y necesidades.
