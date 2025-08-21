Neox estrena ‘Fantasmas’, la nueva ‘sitcom’ sobre un grupo de espíritus

Neox acaba de estrenar una nueva serie, Fantasmas, una ficción estadounidense que narra la vida de un grupo de espíritus que habitan una mansión recientemente remodelada y sus interacciones con la dueña de la casa.

La ficción está protagonizada por la actriz neozelandesa Rose McIver (iZombie) en el papel de Samantha, y Utkarsh Ambudkar (Dando la nota, Yo nunca, The Mindy Project) como Jay, su marido. Interpretando a los fantasmas de la mansión encontramos a Brandon Scott Jones, al comediante Richie Moriarty, Asher Grodman, Rebecca Wisocky, Sheila Carrasco, Danielle Pinock, Roman Zaragoza y Devan Chandler Long, entre otros.

Fantasmas fue estrenada en el canal norteamericano CBS en octubre de 2021 y, gracias a su éxito, ha conseguido ser renovada para una quinta y sexta temporada. Este 2025 resultó ganadora a Mejor Serie de Comedia de Género en los Saturn Awards por la Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films de Estados Unidos, además de ser nominada a diversos premios de la crítica y audiencia por su guion y reparto a lo largo de sus 4 temporadas hasta la fecha.

Fantasmas es una comedia situacional y está basada en la serie británica del mismo nombre, Ghosts, que se emitió en la BBC desde el 2019 al año 2023.

En cuanto al argumento, Fantasmas gira en torno a Samantha, periodista freelance, y Jay, un prometedor chef, que deciden hacer un cambio en sus vidas y mudarse de la gran ciudad a una casa de campo destartalada que han heredado, con el plan de convertirla en un sencillo y tranquilo hotel apartado del bullicio.

No obstante, pronto descubrirán que la casa está abandonada pero no deshabitada, puesto que entre sus muros vive un curioso grupo de espíritus, residentes de la misma casa en distintas épocas. Este entrometido grupo de fantasmas, que ya estaban preocupados por el alboroto que supone la llegada de los nuevos inquilinos y la renovación de su hogar, se llevan un susto al descubrir que Samantha es la primera persona viva que puede verles y oírles.

Así, el canal de Atresmedia incorpora una nueva serie a su ya extenso repertorio, que ha traído a la televisión en abierto series ya míticas como Friends, NCIS, The Big Bang Theory, El joven Sheldon, Modern family, Dos hombres y medio o Los Simpson, la serie de animación más vista de la televisión.

Con todas ellas, Neox se ha ido consolidando entre las opciones favoritas de la televisión temática, con una media de un 2% de cuota de pantalla en el último mes de julio, el mejor de la temporada y en casi un año, desde agosto de 2024 y mejorando también respecto a julio del año pasado, según informa Atresmedia.