La periodista Sonsoles Ónega hará doblete de nuevo en su vuelta a Antena 3

Sonsoles Ónega sigue disfrutando de su verano antes de que en septiembre le toque regresar a la rutina: la presentadora volverá a ponerse al frente de Y Ahora Sonsoles en Antena 3. La cadena ya la ha convertido en Sandy Olsson para recrear Grease, anunciando su regreso junto a Roberto Brasero, Carlos Quílez, Ana Obregón y María del Monte, entre otros.

Pero no es el único proyecto que tiene Sonsoles para después del verano, pues Antena 3 ha anunciado un nuevo especial de Hablando en plata, que se estrenará muy pronto y que se centrará en las personas que comienzan de nuevo tras una ruptura o al dejar de trabajar. Este nuevo especial, Volver a empezar, será el cuarto que emita la cadena de Atresmedia. Hablando en plata es una iniciativa de Antena 3 y la Sexta contra el edadismo lanzada en 2022. Desde su nacimiento ha buscado poner en valor a los mayores y visibilizar sus problemáticas. En dos años, ha puesto en marcha campañas como Gracias, Currículum vital o Soledad no deseada.