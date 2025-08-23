Luis Merlo habla sobre el acoso que vivió de niño

Luis Merlo se ha quedado este verano sin vacaciones, pero no puede estar más feliz, ya que acaba de estrenar Un dios salvaje, de la francesa Yasmina Reza, en el Teatro Alcázar de Madrid. Una obra dirigida por Tamzin Townsend y protagonizada, además de por el popular actor, por Natalia Millán, Clara Sanchis y Juanan Lumbreras, que promete convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada en Madrid.

El hijo de María Luisa Merlo y Carlos Larrañaga presentó ante las cámaras este nuevo proyecto cuyo argumento ha provocado que eche la vista atrás para recordar el bullying que sufrió en su infancia por ser hijo de dos de los artistas más importantes de la época: «Por ser una familia distinta, ser una familia de actores. En la época que yo nací, año 66, todavía vivía Franco. Se vivía en una España muy diferente en la cual la educación era mucho más severa y había un mundo muy oscuro, que eran las calles de Madrid, lo recuerdo como oscuro, con tres farolas, unos edificios sin iluminar. Y llegar al teatro y como un niño decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay tanta luz? Un niño bien pequeño, ¿por qué hay tanta luz? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto tan especial? Donde la gente es libre a nivel sexual, los homosexuales, las madres solteras, los que no estaban casados... cosas que eran impensables entonces, que eran antiquísimas y pretéritas, pero existían. Entonces, por causa de esto, yo sufrí mucho bullying en el colegio, mucho», confesó durante la rueda de prensa para presentar la nueva obra de teatro.

«Un hijo de actores, nieto de actores, no estaba bien visto, no lo estaba aún, y por eso recibí bastantes ataques», se lamentó el actor, quien en este espectáculo pone sobre escena con sus compañeros una reunión de padres: «Los niños se han peleado y acaban matándose, de algún modo, pero los padres son muchísimo más salvajes que ellos y tienen muchas cosas contenidas. Así que comienza una guerra, no solo entre esas las dos parejas, sino también entre ellas mismas. Empiezan a decirse cosas que, de otro modo, no se habrían dicho, pero todo en clave de humor» adelanta.

Merlo asegura que Un dios salvaje está siendo una experiencia «muy bonita». «Es el cuarto proyecto que hago con la directora Tamzin Townsend y, con mis compañeros, estamos haciendo un viaje conjunto que empezó, además, con una obra anterior que también hicimos juntos, Conspiranoia, y verdaderamente nos conocemos lo suficiente», rememoró. De este modo, habló de la relación de amistad que le une a Natalia Millán y a Clara Sanchis de casi 40 años. «Tenemos una complicidad que nos ha ayudado mucho en este proyecto porque hemos trabajado con personajes vulnerables pero no hemos tenido que demostrar nada a nadie», subrayó.