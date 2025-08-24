Gonzalo Miró copresentará ‘Directo al grano’ en La 1

Golpe de timón de TVE. La cadena pública ha cerrado el fichaje de Gonzalo Miró para copresentar Directo al grano, el nuevo magacín de actualidad que comandará Marta Flich y se emitirá en la franja de tarde de La 1 a partir del mes de septiembre. Este sorprendente movimiento supone que el comunicador deja Atresmedia, donde trabajaba como analista político en programas como Espejo público y La Roca.

De esta manera, Gonzalo Miró volverá a trabajar como presentador, labor que ya ejerció hace ya dos décadas de la mano de Concha García Campoy en los inicios de Las mañanas de Cuatro y que desempeñó con soltura obteniendo buenas críticas.

Analista político, comunicador, licenciado en Ciencias Políticas y con formación en cine en Nueva York, Miró aportará una visión informada, debate constructivo y análisis reposado. «Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano», afirma. «Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos», añade.

Por su parte, Marta Flich liderará el programa como presentadora principal. Reconocida por su estilo directo, su ironía y su capacidad para explicar lo complejo con cercanía, la periodista y economista ha desarrollado una sólida trayectoria en televisión (Todo es mentira, Late Motiv, En la frontera) y en redes sociales, donde sus editoriales virales han conectado con una audiencia transversal.