Gonzalo Miró copresentará ‘Directo al grano’ en La 1
El comunicador abandona Atresmedia para volver a la cadena pública y unirse al nuevo espacio de Marta Flich, que llegará a las tardes del primer canal de TVE a principios de septiembre
Golpe de timón de TVE. La cadena pública ha cerrado el fichaje de Gonzalo Miró para copresentar Directo al grano, el nuevo magacín de actualidad que comandará Marta Flich y se emitirá en la franja de tarde de La 1 a partir del mes de septiembre. Este sorprendente movimiento supone que el comunicador deja Atresmedia, donde trabajaba como analista político en programas como Espejo público y La Roca.
De esta manera, Gonzalo Miró volverá a trabajar como presentador, labor que ya ejerció hace ya dos décadas de la mano de Concha García Campoy en los inicios de Las mañanas de Cuatro y que desempeñó con soltura obteniendo buenas críticas.
Analista político, comunicador, licenciado en Ciencias Políticas y con formación en cine en Nueva York, Miró aportará una visión informada, debate constructivo y análisis reposado. «Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano», afirma. «Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos», añade.
Por su parte, Marta Flich liderará el programa como presentadora principal. Reconocida por su estilo directo, su ironía y su capacidad para explicar lo complejo con cercanía, la periodista y economista ha desarrollado una sólida trayectoria en televisión (Todo es mentira, Late Motiv, En la frontera) y en redes sociales, donde sus editoriales virales han conectado con una audiencia transversal.
- Este restaurante de carretera se está popularizando en la provincia de A Coruña por su churrasco a la brasa
- Cinco sitios de A Coruña para tomarse un pincho de callos gratuito
- Así se verá el nuevo barrio de Monte Mero desde diferentes puntos de A Coruña
- La segunda gran carrera urbanística del siglo XXI en A Coruña: 12.000 pisos más
- Los 'mejores percebes del mundo' están en este restaurante de un pequeño pueblo gallego: a 1 hora de A Coruña
- Así se verá el nuevo barrio de Monte Mero desde diferentes puntos de A Coruña y comarca
- Fallece en A Coruña el empresario Ángel Jove Capellán
- Vega: «Me fui con dieciocho años de casa y encontré en A Coruña un hogar»