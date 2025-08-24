Marta Riesco confirma su relación con un miembro de Los Morancos

Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. El detonante fue una rueda de prensa de José Ortega Cano donde la reportera, que trabajaba para el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco tuvo un encontronazo con la reportera de otro programa de la cadena.

La cosa no salió nada bien, hubo cruce de acusaciones y Marta Riesco llegó a pedir ayuda a los directivos de la cadena. También quiso tomarse la justicia por su mano y amenazó con hablar sobre algunas de las caras más conocidas de Telecinco. Finalmente, y tras una baja médica de unas semanas, la reportera volvió a su programa. Pero no le duró mucho, a la semana fue despedida.

Además, antes trabajó como reportera en El programa de Ana Rosa, de donde salió tras salir a la luz so sonada relación con Antonio David Flores en plena polémica en la cadena por la docuserie de Rocío Carrasco. Marta Riesco se refugió entonces en su novio, Antonio David, y explotó su trabajo como influencer. De hecho, ironías de la vida, Ana Rosa se ha despedido de su programa de las mañanas el mismo día que Marta Riesco anunciaba su regreso a los reportajes. Ana Rosa Quintana cerró este martes una etapa de más de 18 años al frente de las mañanas de Telecinco. La comunicadora puso punto y final a 'El programa de Ana Rosa', haciendo una petición muy especial a todo su equipo: "He pedido encarecidamente a todos mis compañeros, a Xelo Montesinos y a ti (Joaquín Prat) no hacer nada porque para mí es bastante duro irme".

Cambio de vida de Marta Riesco

Ahora, la vida de Marta Riesco ha cambiado totalmente con su frenética carrera como influencer. Cada día gana más seguidores con sus publiaciones en las que muestra todos los aspectos de su vida. En una de sus últimas apariciones en Instagram, Riesco ha anunciado que tiene un nuevo proyecto. "Hello People!!! Tengo notición y de los buenos! Gracias a @gleeden_es, la app de citas para mujeres liberadas, he vuelto a hacer un súper repor para vosotras!!!! ".

Pero ahí no terminaban las buenas noticias que tenía que dar la reportera a sus follower. Riesco ha anunciado que la web de noticias argentina Iberoshow también se ha puesto en contacto con ella para realizar una columna semanal "hablando de sus sentimientos, inquietudes", es decir, de Marta Riesco en estado puro. Sus seguidores se han mostrado encantados con la noticia tal y como la propia reportera ha difundido.

Y es que la reportera difunde prácticamente todo lo que le ocurre día a día, incluso intimidades de mensajes que recibe. La reportera ha comentado que César Cadaval, del dúo cómico Los Morancos le felicita desde hace dos años por su santo y eso que nunca han coincidido. Riesco lo ha contado en una de sus stories a sus 189.000 seguidores y, posteriormente, ha querido agradecer al Moranco su felicitación.