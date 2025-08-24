La quinta temporada de ‘Emily in Paris’ llegará a Netflix el 18 de diciembre
La exitosa producción que protagoniza la actriz Lily Collins regresa con casi todo el elenco | La trama se traslada a Italia
efe
La quinta temporada de Emily in Paris, la exitosa serie de Netflix protagonizada por la actriz Lily Collins, se estrenará el próximo 18 de diciembre, ha anunciado esta semana el gigante del entretenimiento.
La plataforma de contenidos en línea acompañó el anuncio del estreno de una de sus series más populares con varias fotografías del rodaje, donde puede verse a Collins, en su papel de la ejecutiva de marketing estadounidense Emily Cooper, viajando por la ciudad italiana de Venecia.
La relación entre Emily y el italiano Marcello (interpretado por Eugenio Franceschini), su nuevo interés amoroso que se inició en la segunda parte de la cuarta temporada, se explotará a lo largo de esta quinta entrega, que salió de París para rodarse en Italia.
La nueva temporada contará, además, con el regreso de casi todo el elenco principal, incluidos Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (el chef Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) y Lucien Laviscount (el británico Alfie), entre otros.
