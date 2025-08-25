La coruñesa Rosa desvela el truco con el que espera ganar pasa 'Pasapalabra': estudia con esta aplicación de móvil

El bote de 'Pasapalabra' podría estar al caer de un momento a otro. Es una sensación que todos los espectadores del programa han vivido desde que se inició el enfrentamiento entre Rosa y Manu Pascual, allá por noviembre del año pasado. Por ello, las audiencias han subido como la espuma porque nadie quiere perderse un desenlace que está 'a punto de caramelo'.

Desde hace ya más de medio año, ambos concursantes protagonizan roscos de altísimo nivel cada programa, recordemos que se emite de manera diaria cada tarde en Antena 3. Sin embargo, este nivel no se debe solo a su talento natural, sino que detrás de tanto conocimiento hay horas y horas de estudio y trabajo duro.

Desde el principio, Rosa tuvo claro lo difícil que le sería mantener el nivel: "Cuando estudiaba, a veces, en los días bajos, porque hay días en los que dices ‘qué estoy haciendo, nunca voy a llegar a este nivel'". Sin embargo, el tiempo ha puesto las cosas en su lugar y los buenos resultados han puesto sobre la mesa el nivel de gallega y también le han servido para fortalecer su confianza.

Rosa Rodríguez desvela su rutina para ganar 'Pasapalabra'

La aplicación Ankidroid, el arma secreta de Rosa Rodríguez / PLAYSTORE

Rosa Rodríguez aparcó su trabajo en A Coruña para dedicarse 100% al concurso: "Me he tomado una especie de excedencia, porque esta es una oportunidad que tienes en la vida, entonces quiero sentir que he dado el máximo de mí. Le dedico bastantes horas diarias al estudio, no sabría decir cuántas".

De hecho, esa dedicación se ha vuelto practicamente una obsesión y es que ha reconocida que no sabría decir ni cuántas horas al día dedica al concurso. "Desde que me levanto, todo el día mentalmente estás ahí intentando absorber. Esto no es solo hincar los codos sobre la mesa, yo salgo por las mañanas y me pego un par de horas caminando por la montaña repasando mentalmente, con la aplicación Anki o repasando datos", añadió sobre los métodos que utiliza para tratar de llevarse 'El Rosco' ante Manu Pascual.