Lo nunca visto en 'Pasapalabra': Roberto Leal no pudo contener su felicidad

En 'Pasapalabra' siempre han existido distintos tipos de concursantes. Los hay extrovertidos, pero lo normal es que cuando más tiempo estén delante de las pantallas, la timidez vaya desapareciendo a medida que van pasando los días. Pero el caso de Manu y Rosa en particular es diferente.

Roberto Leal lleva meses intentando que durante la prueba musical, alguno de los dos concursantes intenten cantar la canción que les ha tocado o al menos bailen si aciertan la respuesta. Y es que algunos invitados aprovechan el momento musical para dar rienda suelta a sus dotes de bailarín.

La segunda prueba enfrenta siempre a los concursantes a conocer la canción que está sonando. Tras varias pistas, Rosa resolvió la canción y junto a la invitada Candela Cruz las dos se pusieron a bailar rompiendo sin querer una de las patas que sujeta la mesa del programa.

Roberto Leal no se podía creer lo que estaba pasando. "¡Me ha costado 191 programas ver a Rosa bailar, así que un aplauso por favor!, expresó el presentador sevillano que no podía dejar de reír. "Uy la que te espera Manu", añadió Leal a que el madrileño tendrá que demostrar también sus dotes de bailarín.

Rosa volverá a la silla azul

Tras un intenso rosco en el que los dos se dejaron algunas palabras para la segunda vuelta, Manu esperó a que Rosa terminara con el suyo. La concursante gallega finalizó con 21 aciertos y un fallo. Tras su finalización, Manu llegó a las 23 palabras correctas y falló. El madrileño se mantendrá un día más en la silla naranja y Rosa tendrá que pelear su sitio en el programa en una nueva silla azul.

