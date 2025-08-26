Lo nunca visto en 'Pasapalabra': Roberto Leal no pudo contener su felicidad
La prueba musical dejó un momento inédito en el concurso de Antena 3
C. Capó
En 'Pasapalabra' siempre han existido distintos tipos de concursantes. Los hay extrovertidos, pero lo normal es que cuando más tiempo estén delante de las pantallas, la timidez vaya desapareciendo a medida que van pasando los días. Pero el caso de Manu y Rosa en particular es diferente.
Roberto Leal lleva meses intentando que durante la prueba musical, alguno de los dos concursantes intenten cantar la canción que les ha tocado o al menos bailen si aciertan la respuesta. Y es que algunos invitados aprovechan el momento musical para dar rienda suelta a sus dotes de bailarín.
El baile de Rosa
La segunda prueba enfrenta siempre a los concursantes a conocer la canción que está sonando. Tras varias pistas, Rosa resolvió la canción y junto a la invitada Candela Cruz las dos se pusieron a bailar rompiendo sin querer una de las patas que sujeta la mesa del programa.
Roberto Leal no se podía creer lo que estaba pasando. "¡Me ha costado 191 programas ver a Rosa bailar, así que un aplauso por favor!, expresó el presentador sevillano que no podía dejar de reír. "Uy la que te espera Manu", añadió Leal a que el madrileño tendrá que demostrar también sus dotes de bailarín.
Rosa volverá a la silla azul
Tras un intenso rosco en el que los dos se dejaron algunas palabras para la segunda vuelta, Manu esperó a que Rosa terminara con el suyo. La concursante gallega finalizó con 21 aciertos y un fallo. Tras su finalización, Manu llegó a las 23 palabras correctas y falló. El madrileño se mantendrá un día más en la silla naranja y Rosa tendrá que pelear su sitio en el programa en una nueva silla azul.
- Vega: «Me fui con dieciocho años de casa y encontré en A Coruña un hogar»
- Estos son los chiringuitos de Arteixo que alargan el verano al máximo
- Mulattieri, a un paso del Deportivo: Volará el lunes a A Coruña para cerrar su llegada
- El nombre de niña bonito y poco común de moda en A Coruña: solo tiene 5 letras y apenas se escucha en España
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- La obra nueva en A Coruña pisa el acelerador
- La ‘pulpeira’ de A Coruña que convirtió a sus clientes en familia
- El Ayuntamiento de A Coruña exige llegar a 100.000 metros en el parque de Monte Mero