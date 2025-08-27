Kick, que retransmitió la muerte de un ‘streamer’, expulsa a Pérez y Charro

Cuando la semana pasada se supo que el streamer francés Raphaël Graven, alias Jean Pormanove, había muerto tras ser golpeado e insultado en un directo que duró 289 horas en la plataforma Kick, muchos pensaron en los españoles Simón Pérez y Silvia Charro, dos economistas que en los últimos años han protagonizado un preocupante descenso a los infiernos en el que retransmiten al mundo cómo ingieren drogas y realizan todo tipo de humillaciones a cambio de donaciones de quienes asisten al espectáculo.

El pasado fin de semana, ambos explicaron que su canal, conocido como SS Conexión, había sido eliminado. Aunque no hace públicos los detalles sobre creadores de contenido concretos, la plataforma australiana ha sugerido que así ha sido. «Las normas de la comunidad y términos de servicio de Kick dejan muy claro que los streamers y usuarios deben cumplir con todas las leyes y regulaciones de su país. Si ya no están en nuestra plataforma —y no se han marchado por su propia voluntad— puedes inferir que hemos tomado medidas debido a una violación», ha explicado una portavoz en declaraciones al diario El País.

La muerte de Pormanove, descrita por las autoridades francesas como un «horror absoluto», ha reabierto el debate sobre la falta de control en algunos rincones de Internet. La plataforma Kick, lanzada en 2022, ha intentado hacerse un lugar como rival de Twitch ofreciendo un sistema de pago más lucrativo para los streamers, pero también con una moderación más laxa que ha atraído a todo tipo de contenidos provocadores, entre ellos los del fallecido creador francés o los de la pareja de economistas españoles caídos en desgracia.

Pérez y Charro se hicieron famosos a finales de 2017 al protagonizar un vídeo en el que recomendaban las hipotecas a tipo fijo. Lo que les convirtió de la noche a la mañana en memes no fue su consejo, un vaticinio acertado, sino que lo compartieron mientras estaban aparentemente ebrios y drogados. Su viralidad fue su condena. Ambos fueron despedidos de sus empleos y, alejados de sus familias, se precipitaron por un espiral de autodestrucción que retransmitieron en plataformas como Youtube, TikTok o Kick.

Ahí, mendigaban limosna a cambio de pruebas que iban desde raparse el pelo a tatuarse. Con el tiempo, las exigencias de los usuarios fueron degradándose hasta el extremo de llevar a Pérez a beber su propia orina y a volcarse un cubo de vómito en la cabeza. Todo, amenizado por el consumo de drogas como cocaína, heroína, ketamina, crack o hachís.

Tras su aparente expulsión de Kick, Pérez y Charro podrían seguir su humillación en directo en Trovo, una plataforma de streaming propiedad del gigante tecnológico chino Tencent, dueño de WeChat. Su canal cuenta ahí con muy pocos seguidores, apenas 29. Algunos esperan impacientes que el espectáculo siga su curso. «Venga peña, 20 euritos para un avión, POR DIOS», reza un mensaje publicado ayer que menciona la palabra en código con la que la audiencia anima a Pérez a consumir estupefacientes que ponen en riesgo su salud.