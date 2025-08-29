Clooney viaja al centro de sí mismo en Venecia

George Clooney es un actor único. No porque en la industria de Hollywood no queden otras estrellas —se mire como se mire, Tom Cruise y Brad Pitt lo son—, sino porque, a diferencia de las demás, él encarna un estrellato que apela a una idea del glamur ya extinta —siempre se lo ha comparado con Cary Grant— y porque la adoración que genera entre el público no tiene que ver con datos de taquilla ni con publicaciones en redes sociales sino con un magnetismo más misterioso e intangible.

Sin duda ese es el principal motivo por el que el director Noah Baumbach escribió la película que ayer presentó a concurso en la Mostra de Venecia teniéndolo a él en mente y para que él encarnara a su héroe titular. Pero una película protagonizada por un actor único no necesariamente es una película única aunque haya sido concebida para su lucimiento personal. Y, más allá del carisma de Clooney —que, aquejado de sinusitis, ayer no participó en la rueda de prensa posterior a la primera proyección de la película— y los paralelismos obvios entre personaje e intérprete que propone en todo su metraje, Jay Kelly no dice gran cosa sobre el mundo del cine o de las luces y sombras de quienes lo habitan que no sepamos ya gracias al abultadísimo grupo de ficciones sobre el tema.

«Habla de lo que significa ser tú mismo», aseguró Baumbach sobre la película. «A medida que avanzamos en la vida, todos tratamos de descubrir si la persona que presentamos a los demás es realmente la que somos, y creo que eso es especialmente así en el caso de los actores, que se dedican a dar vida a otras personas y tratan de encontrarse a sí mismos en cada personaje».

Conocido y admirado

Jay Kelly es un intérprete conocido y admirado en todo el mundo, pero eso no impide que esté sumido en una crisis profunda. Se siente viejo y cansado, y teme haber perdido la pasión por el oficio, en parte porque se da cuenta de los sacrificios personales y familiares que se ha visto obligado a hacer por su carrera. Presa de esa desazón, toma la impulsiva decisión de embarcarse en un viaje por Europa con su mánager (Adam Sandler), también inmerso en su propio conflicto de identidad, y todo su séquito de asistentes personales con destino al pequeño festival italiano para recibir un premio honorífico.

Y a lo largo del trayecto, mientras interactúa con compañeros de profesión, empleados y fans devotos, va descubriendo algunas verdades no especialmente agradables sobre las consecuencias que su éxito ha tenido en quienes traicionó para conseguirlo, quienes trabajan más de lo razonable para que lo mantenga y esas hijas para las que no ha sido buen padre.

Baumbach logra también ofrecer retratos razonablemente matizados de varios de esos damnificados, y entretanto se sirve de su habilidad excepcional para combinar lo jovial y lo severo —ya la dejó clara en películas como Una historia de Brooklyn (2005) e Historia de un matrimonio (2019)— y de guiños al cine de autores como Fellini y Altman para dotar el viaje de un interés moderado pero suficiente. Sin embargo, Jay Kelly —producida por la plataforma Netflix— es una película que no cumple lo que promete.

Durante la mayor parte de su metraje, Jay Kelly se esfuerza por dejar claro que su protagonista es un hombre decente pero fallido, que encarna el narcisismo, la arrogancia y la adicción a la fama que imperan en el mundo del cine. Sin embargo, luego decide que eso son pecadillos disculpables.

Posibilidades de ganar

También ayer se presentó a concurso Bugonia, remake rodado por Yorgos Lanthimos de Salvar el planeta Tierra (2003), largometraje loquísimo que nadie se ha atrevido a estrenar en España. Bugonia es aún más extrema y es la quinta colaboración entre el autor griego y Emma Stone. Podría decirse que es demasiado rara como para tener posibilidades de ganar el León de Oro de no ser porque hace solo dos años la pareja ya lo ganó con otro perro verde, Pobres criaturas (2023).