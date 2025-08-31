Lydia Lozano ficha por Telecinco tras romper con la productora de ‘Sálvame’

Telecinco tiene un potente as bajo la manga para reforzar sus programas de entretenimiento de cara al próximo otoño. La cadena de Mediaset ha llegado a un acuerdo con Lydia Lozano para que se reincorpore como colaboradora a dos de sus principales formatos, dos años después de su marcha con el final de Sálvame, según adelanta Informalia y ha verificado Yotele, del mismo grupo editorial que este diario. Aunque el contrato todavía no está firmado, se da por hecho que la rúbrica se producirá en los próximos días.

De esta manera, la popular periodista, uno de los rostros icónicos de la prensa del corazón que mejor entiende el espectáculo televisivo, vuelve por la puerta grande como nuevo fichaje de De viernes, recuperando su perfil de entrevistadora incisiva que la hizo enormemente conocida en el mítico Tómbola.

Además, Lozano se convertirá en uno de los fichajes estrella de El tiempo justo, el nuevo magacín de tarde que presentará Joaquín Prat a partir del lunes 8 de septiembre. César Muñoz y María Ruiz serán los copresentadores del nuevo espacio producido por Unicorn Content, en el que habrá más fichajes de conocidos rostros televisivos.