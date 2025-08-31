Pepa Bueno entrevistará mañana a Pedro Sánchez en su regreso al Telediario
La presentadora vuelve trece años después al espacio informativo y se pondrá al frente de la segunda edición
YOTELE | redacción
Mañana lunes, 1 de septiembre, Pepa Bueno regresa al Telediario de Televisión Española para ponerse al frente de la segunda edición. La periodista llega a La 1 con el gran revulsivo de la primera entrevista de Pedro Sánchez en este nuevo curso político. Bueno preguntará al jefe del Ejecutivo sobre los principales asuntos de la actualidad nacional e internacional en una de las entrevistas políticas más esperadas. Se realizará en el plató del Telediario en Torrespaña y podrá seguirse en directo en La 1, La 2, el Canal 24 horas, RNE y en streaming en RTVE Play.
La entrevista será la primera que concede Sánchez tras el caso Cerdán y con la legislatura en suspense por la falta de apoyos por parte de sus socios más exigentes. La conversación entre la presentadora y el líder del PSOE se producirá al término de la edición del Telediario, que comenzará a las 21.00 horas y repasará la actualidad nacional e internacional aportando pluralidad, análisis y contexto y dando voz también a sus protagonistas.
Bueno regresa al ente público tras pasar gran parte de su carrera en este, comenzando en los Servicios Informativos de RNE en Extremadura. Fue en los años 90 cuando se incorporó a TVE, donde fue la presentadora de espacios como el magazín Gente, los matinales Los Desayunos de TVE y Esta Mañana y la segunda edición del Telediario de 2009 a 2012, año en el que dejó RTVE. Desde entonces, estuvo en Cadena Ser y fue directora del diario El País de 2021 a 2025.
