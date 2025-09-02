‘En boca de todos’ arrancó temporada con un polémico fichaje e imagen renovada
El programa regresó con Noelia Núñez como nueva tertuliana y con la controversia sobre Sarah Santaolalla como primer tema
Carlos MERENCIANO REDACCIÓN
En boca de todos estrenó ayer temporada en Cuatro. El programa ha regresado con Nacho Abad al frente y con una renovada línea gráfica en logotipo y rótulos. A esta novedad se ha sumado la incorporación de Noelia Núñez, exdiputada del PP en Fuenlabrada, después de abandonar la política el pasado mes de julio tras conocerse que falseó su currículum.
El arranque del curso estuvo marcado por el debate sobre Sarah Santaolalla, colaboradora habitual del programa, que hace unos días fue noticia en Mañaneros por afirmar que «hay que ser muy idiota» para seguir creyendo en el Partido Popular. Desde el PP interpretaron sus palabras como un insulto a sus votantes y su vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, llegó a exigir su despido de RTVE, comparándola incluso con la trama del caso Koldo. José Pablo López, presidente de RTVE, emitió un comunicado en la red social X defendiendo a Santaolalla y remarcando la «pluralidad» de los debates.
Nacho Abad y Antonio Naranjo coincidieron en que De los Santos se equivocó y que debería disculparse por sus declaraciones. Naranjo, no obstante, advirtió a Santaolalla de que no se deje «utilizar» para las batallas políticas porque «tú sales también dañada». Marta Nebot denunció que la colaboradora está siendo señalada «por ser mujer, joven, guapa, llamativa y provocadora», mientras que Noelia Núñez consideró sus palabras «francamente desafortunadas» y pidió «un poquito de respeto» a los votantes del PP.
