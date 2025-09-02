Prime Video pone fecha a la Gala 0 de ‘OT 2025’, que tendrá 18 concursantes

Prime Video ha confirmado que el lunes 15 de septiembre a las 22.00 horas se celebrará en directo la Gala 0 de Operación Triunfo 2025. En ella, los 18 aspirantes seleccionados tras el casting final se enfrentarán a su primera actuación individual para intentar convertirse en concursantes de la Academia. Será la primera de las 14 galas semanales que se emitirán en exclusiva en la plataforma cada lunes hasta el 15 de diciembre.

Antes, se estrenará un programa especial titulado OT 2025: Los elegidos, que contará con dos episodios de 45 minutos que repasarán el proceso de selección desde dentro. El primero de estos capítulos mostrará cómo fueron las fases iniciales de los castings, a los que se presentaron más de 11.500 personas en nueve ciudades de España. El segundo episodio recogerá lo ocurrido en la fase final, donde 83 candidatos —entre ellos un coruñés, Martín Yáñez— se midieron en rondas eliminatorias durante tres días hasta quedar reducidos a los 18 elegidos. Ayer, una filtración lo situaba en ese selecto grupo.

La nueva edición de OT llega después del éxito alcanzado en 2023, cuando el formato se convirtió en el estreno nacional más visto en la historia de Prime Video en España.