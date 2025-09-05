Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A primeira serie sobre meditación en galego

Mar mato

Meditar tense convertido nestes últimos anos na chave da felicidade, da autoconsciencia, do equilibrio interno, da serenidade. Pero non sempre é doado desconectar do que nos rodea para mergullarnos no interior. A serie audiovisual Respira axúdanos dende a web de AGalega. Asínaa a italoviguesa Marguerita Morello, quen se fixera co premio especial do xurado dos veciñas e das veciñas de Cans á mellor curta de ficción e animación do 2024 por Aquarium. Naquela obra amosaba a unha brillante traballadora do futuro no mundo da moda que quedaba arrasada pola envexa das compañeiras. Morello ofrece unha serie de 8 capítulos con imaxes de engaiolantes paisaxes nos que se escoita o son da natureza e, en especial, o correr da auga. Algúns dos espazos elixidos son o Bosque Encantado de Aldán, a fervenza do Toxa no Deza, a praia das Catedrais na Mariña lucense ou o lago de Castiñeiras tamén no Morrazo. Respira fai historia: é a primeira serie en galego que se dirixe á meditación.

