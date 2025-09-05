A primeira serie sobre meditación en galego
Mar mato
Meditar tense convertido nestes últimos anos na chave da felicidade, da autoconsciencia, do equilibrio interno, da serenidade. Pero non sempre é doado desconectar do que nos rodea para mergullarnos no interior. A serie audiovisual Respira axúdanos dende a web de AGalega. Asínaa a italoviguesa Marguerita Morello, quen se fixera co premio especial do xurado dos veciñas e das veciñas de Cans á mellor curta de ficción e animación do 2024 por Aquarium. Naquela obra amosaba a unha brillante traballadora do futuro no mundo da moda que quedaba arrasada pola envexa das compañeiras. Morello ofrece unha serie de 8 capítulos con imaxes de engaiolantes paisaxes nos que se escoita o son da natureza e, en especial, o correr da auga. Algúns dos espazos elixidos son o Bosque Encantado de Aldán, a fervenza do Toxa no Deza, a praia das Catedrais na Mariña lucense ou o lago de Castiñeiras tamén no Morrazo. Respira fai historia: é a primeira serie en galego que se dirixe á meditación.
- Cambios en la jubilación en 2026: la Seguridad Social aplicará un nuevo método para calcular la base reguladora
- La alcaldesa de A Coruña ve en la salida de Ryanair de Vigo y Santiago una 'oportunidad' para conseguir rutas internacionales
- Una endoscopia de milagro en A Coruña: de la parálisis a caminar en tan solo dos días
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- La pizzería más recomendada de la provincia de A Coruña está a una hora de la ciudad: pizzas increíbles con 'precios para flipar
- Marineda City ultima la apertura del nuevo espacio comercial tras la ampliación
- Bil Nsongo, con Camerún atento y el primer equipo del Deportivo abierto
- Cerca de 400 personas se movilizan contra la moción de censura en Carral