Esta es la profesión real de Manu fuera de Pasapalabra
El madrileño, de 28 años, está cerca de cumplir un año en el concurso presentado por Roberto Leal
Luis Alloza
Manu Pascual lleva casi un año en 'Pasapalabra' y es sin duda uno de los concursantes históricos que más se han ganado el cariño del público por su simpatía, carisma, juventud y sus entrañables despedidas a los famosos colaboradores del concurso, que le ayudan a conseguir segundos para el rosco final.
También por su complicidad y su rivalidad sana con Rosa, con quien mantiene un duelo vibrante cada día de concurso. De hecho, no son pocos los que creen que son perfectos para iniciar una relación sentimental.
Ahora bien, salvo que la Silla Azul depare sorpresas, Manu o Rosa se llevarán el millonario bote del concurso y cogerán el testigo de Pablo Díaz, Sofía Álvarez, Rafa Castaño y Óscar Díaz.
¿Pero a qué se dedica Manu Pascual fuera de 'Pasapalabra'? Tiene 28 años, procede de Collado Villalba, en Madrid, y se presentó al concurso por la insistencia de su abuela, que es muy fan del programa.
Estudió psicología y tiene ya el Grado conseguido, pero continúa sus estudios ya que está cursando un Máster en Terapia Psicoanalítica así que esa es su ocupación, aunque si consigue el bote de 'Pasapalabra' puede que sus planes cambien.
- Cambios en la jubilación en 2026: la Seguridad Social aplicará un nuevo método para calcular la base reguladora
- La alcaldesa de A Coruña ve en la salida de Ryanair de Vigo y Santiago una 'oportunidad' para conseguir rutas internacionales
- Una endoscopia de milagro en A Coruña: de la parálisis a caminar en tan solo dos días
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- La pizzería más recomendada de la provincia de A Coruña está a una hora de la ciudad: pizzas increíbles con 'precios para flipar
- Marineda City ultima la apertura del nuevo espacio comercial tras la ampliación
- Bil Nsongo, con Camerún atento y el primer equipo del Deportivo abierto
- Cerca de 400 personas se movilizan contra la moción de censura en Carral