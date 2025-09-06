A MIÑA GRAN CIDADE
Bertín Osborne, a Eva Iglesias: “Veño moitísimo a Galicia, síntome como na casa, estou moi ben aquí”
Viño, queixo e boa charla: “Non preciso máis, xa non busco nin moza”
“Para a miña última xira encantaríame vir cantar a Rianxo ao Feirón”
R. V.
Este sábado ás 22:00, a TVG estrea a nova tempada de A miña gran cidade cun destino mariñeiro e moita retranca. Rianxo será o escenario do encontro sorpresa entre o cantante e presentador Bertín Osborne e a actriz Eva Iglesias, anfitrioa de luxo na súa vila natal. Durante unha hora, a galega terá o reto de convencer o andaluz de quedar coa maleta en Rianxo e non volver a Sevilla.
O primeiro encontro entre ambos ten lugar no Pazo do Rianxiño. Bertín, mancado dun xeonllo, agarda sentado no xardín a aparición de Eva Iglesias. Nada máis verse, a sorpresa da rianxeira é maiúscula. Eva deberá amosar a súa vila ao astro das rancheiras en tan só unha hora.
Osborne confesa que nunca estivera en Rianxo, pero deixa claro o cariño que sente pola terra: «Veño moitísimo a Galicia, síntome como na casa, estou moi ben aquí». A anfitrioa, orgullosa, sentencia: «Para min, Rianxo é unha das vilas máis bonitas de Galicia, pero que vou dicir eu!».
Paseo en veleiro con golfiños
Xa no porto deportivo arrinca a primeira experiencia: un paseo en veleiro ata Tanxil. Dende o mar, Bertín descobre Rianxo cunha perspectiva diferente e sorpréndese ao atopar golfiños preto do barco.
Ao longo do paseo, os dous artistas conversan sobre a súa vocación como cantantes. «Gústame moito cantar, pero descubrín que agora me gusta máis a televisión», confesa Eva. Un sentir que non é compartido por Bertín. «A min non, e fíxate na miña carreira, que estiven metido sempre en televisión. Porén, eu considérome cantante».
Á raíz da súa devoción polos escenarios e por Galicia, Osborne louva o traballo dos centros galegos no estranxeiro, sobre todo en México, onde fixo xiras para milleiros de paisanos migrados. «Os centros galegos son impresionantes. Uns edificios, unhas instalacións… que ten a irmandade galega que podes volverte tolo», admira.
Xacobo, o capitán do veleiro, prepara a bordo un aperitivo de luxo coas xoubas como protagonistas. «Viño, queixo e unha charla simpática: non quero máis, xa non busco nin moza», brinda Bertín.
A súa devoción polo queixo de tetilla reaparece cunha frase rotunda: «Se vou a un restaurante e non hai, érgome e marcho».
Entre todos os eloxios á «xoia gastronómica» que é o noso país, Bertín fala dos moitos produtos que lle traen ao seu fogar, unha fermosa mansión preto de Sevilla á que se convida Eva Iglesias. “A miña casa está aberta, entra e sae xente todos os días, hai veces que digo: «e ti quen es?», bromea.
O Taberneiro e a empanada de xouba
O itinerario segue polo emblemático Taberneiro, unha «taberna de mariñeiros», en palabras de Eva. «Eu vou a moitas destas en Huelva, pero non hai xoubas, claro», di o sevillano con entusiasmo.
Xa no interior, Bertín réndese á empanada de xouba: «Xa só por isto merece a pena vir a Galicia». Entre bocado e bocado, a charla vira cara á vida persoal e profesional. «Eu considéronme un paracaidista, cheguei aquí de casualidade», resume Bertín sobre a súa carreira.
Tamén deixa un consello sobre o mundo do espectáculo e a televisión que fai reflexionar a Eva: «O importante é que sexas ti mesma e que non queiras ser algo que non es. A xente non é parva e sabe perfectamente a quen cren e a quen non». E co seu humor, conclúe: «Levo 43 anos nisto e en serio aínda sigo sen tomalo».
Banquete mariñeiro no Aghro da Corna
A seguinte escala gastronómica é o restaurante Aghro da Corna, onde os pratos mariñeiros e as racións xenerosas deixan atónito ao convidado: «Isto está fantástico, pero é que é un disparate. Isto é para unha voda! Pero como vai comer isto esta moza?».
Entre a robaliza á grella e a carne, tamén hai tempo para falar do viño: «Esa é unha loita que teño aquí en Galicia: cando pregunto se está frío, respóndenme 'fresquiño'. Non, fresquiño non, frío!». O entusiasmo é tal que acaba pedindo unha foto da etiqueta dunha das botellas: «Que bo está isto! Magnífico».
«Para a miña última xira gustaríame vir cantar ao Feirón»
O percorrido conclúe na Alameda, diante da igrexa da Virxe da Guadalupe. Bertín non oculta o asombro: «Que cousa máis bonita, macho». Fascinado pola tradición, confesa que lle gustaría incluír Rianxo na súa derradeira xira: «Cando me retire, para a miña última xira, encantaríame vir cantar a Rianxo ao Feirón». Eva recolle o guante, pero coa retranca propia dos rianxeiros: «Déixao nas miñas mans… pero non podes cobrar moito!».
A emoción culmina cando ambos acaban cantando A Rianxeira e Eva entrégalle unha pequena imaxe da Moreniña. «Esta vou poñela na miña capela», di Bertín agradecido, levando un recordo único da súa visita.
Maleta ou billete de volta?
Tras unha xornada chea de xoubas, viño e humor, a química entre ambos é evidente. Pero a decisión final está nas mans de Bertín: quedar coa maleta no Rianxo de Eva ou volver a Sevilla. Con retranca, deixa a dúbida no aire: «Ti espera, a ver se non vou querer marchar directamente…». O desenlace, este noite ás 22:00 na TVG.
