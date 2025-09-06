La confesión de Manu en Pasapalabra tras ganar: “Me habéis dado la mejor época de mi vida y no la olvidaré nunca”

Manu cumplió hace poco los 200 programas en Pasapalabra. Se garantizó este bicentenario tras ganar en el pasado Rosco, por lo que completa una semana inolvidable tras haber estado también a punto de ganar el bote.

“El mérito es vuestro por aguantarme 200 programas”, ha bromeado Manu. Roberto, además de recordar que también lleva acumulado un premio de 124.800 euros, ha destacado que ya “solo Orestes, Pablo y Moisés tienen números por encima” en esa clasificación de longevidad. “Todos han sido referentes míos y es una ilusión”, ha asegurado el concursante, que ha asegurado que tiene que pellizcarse para darse cuenta de que no está en su sueño.

La ovación del público y el reconocimiento se ha repetido cuando Manu iba a jugar su Rosco número 200. Tanto o más emocionado que al principio del programa, ha confesado: “Me habéis dado la mejor época de mi vida y no la olvidaré nunca”

Buen ambiente

Una de las cosas más características de este concursante es su capacidad para sorprender a la gente. Esta vez, el concursante madrileño no solo se ha ganado los aplausos por su dominio en las pruebas, sino también por un nuevo poema que ha dejado a todos boquiabiertos.

Y es que si algo ha demostrado es que la poesía y los juegos de palabras pueden ir de la mano… y del corazón. El poema, cargado de ingenio y simpatía, ha estado dedicado a los invitados de los últimos programas: Aless Gibaja, Fiona Ferrer, Teresa Baca y Chema Martínez. Con una rima para cada uno, Manu les ha agradecido su compañía con el arte que le caracteriza, ese que parece improvisado, pero que tiene alma de trovador moderno.

“Che-má pasado todo este tiempo rapidísimo”, soltó con una sonrisa mientras miraba a Chema Martínez, el atleta que seguro corrió menos que ese verso. Un juego de palabras brillante que arrancó carcajadas y aplausos, incluso del propio Roberto Leal, que, entre risas, dejó caer: “Algún día tendrá que publicar su antología juglaresca”. Y no le falta razón.