Desde la gran pantalla de Galicia a Madrid en siete días
La gallega Paula Pereira estrena su primer corto, ‘Algo novo que contar’, en el Festival Internacional de Cinema de Bueu y en las jornadas Directed by Women Spain de la capital
Carolina Sertal
Cuando se cumple un año del intenso rodaje que llevó a cabo junto a su equipo en localizaciones de O Rosal y Gondomar, a Paula Pereira le parece estar viviendo «un soño», y es que en menos de una semana esta directora viguesa asistirá al estreno de su primer cortometraje profesional en la gran pantalla, primero mañana «en casa», en el Festival Internacional de Cinema de Bueu, y el próximo viernes en Madrid, en el marco de las jornadas Directed by Women Spain.
La selección de su pieza audiovisual en estos dos eventos, cuando Algo novo que contar apenas está iniciando su recorrido en el circuito de festivales, supone para ella un hecho muy «emocionante». «Estrear en Galicia é algo moi importante, porque estrear na casa, rodeada da miña xente, familia e amizades, sempre é positivo e estou moi emocionada por poder amosar este traballo con todos diante, pero tamén porque considero que o FIC Bueu é moi potente a nivel galego e para min é unha honra», dice.
Su cortometraje pone el foco en las primeras relaciones sexuales en un clima de confianza, sin prisas ni presiones, y también desde la perspectiva LGTBIQ+. «Que unha obra en galego estea na capital é algo moi forte e emocionante, teño moitas ganas de coincidir con xente do audiovisual de Madrid. Aínda que sexa de xeito non competitivo, estiven botando un ollo e é unha pasada, porque por el pasaron moitísimas persoas importantes do sector e que estea cheo de mulleres é incrible», explica sobre un festival dedicado a promover y dar visibilidad al cine dirigido por mujeres.
Un cambio de mirada
Encarnadas por las actrices Lidia Veiga y Grial Montes, Emma y Xoana son dos jóvenes que mantienen un romance de verano, pero el miedo de esta, al no haber mantenido nunca relaciones sexuales, le impide progresar con Emma.
Pereira considera «tabú» esta temática, que le gustaría abordar en un largometraje. «Do sexo hai tanto que falar... e especialmente dende o punto de vista das mulleres e dende unha perspectiva queer, sáfica, porque é un tema moi complexo e cando falamos do sexo no cine atopamos que é todo moi morboso e moi sucio. Gustaríame cambiar esa mirada, achegar un consello, que non é un trauma, que se pode falar, que nesas primeiras veces, se estás cunha persoa coa que podes conversar, podes falar do que che gusta. Porque a realidade é que ao 90% nos deixa un trauma, e este parece un dato á lixeira, pero todas as miñas amizades non lembran moi ben esas primeiras veces. Nesta curta quixen dar a mensaxe de que non hai présa nin por que estar agobiada, que se tes máis de 20 ou 25 anos, non pasa nada».
En cuanto al estreno, la directora reconoce cierta inseguridad. «Creo que ninguén pode dicir que está ao 100% contento co seu traballo, pero penso que esta curta é unha boa carta de presentación, porque está a miña linguaxe e queda reflectido o que podo ofrecer. E estou moi contenta porque agora vou poder escoitar os consellos e as impresións doutras persoas máis alá das miñas amizades, outros puntos de vista», relata.
Producida con el apoyo de Agadic y la Diputación de Pontevedra, Algo novo que contar suma ya alguna otra selección y, a este respecto, si bien aún no pueden desvelarse, Pereira celebra lo conseguido hasta ahora. «A resposta está sendo moi rápida e que a curta estea en festivais de fóra non o esperaba para nada», concluye.
