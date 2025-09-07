«No echo de menos nada, disfruto lo que me viene»

¿Cómo es la dinámica de Juego de pelotas?

Son dos equipos que se enfrentan, cada uno elige un tema y responden a una pregunta que tiene opciones. Cada opción se corresponde con un tobogán, si se colocan en las correctas cuando caigan las pelotas no se caen y si se colocan en las incorrectas, caen al agua y quedan eliminados. Y así van sumando dinero y perdiendo componentes del equipo. El equipo que consiga vencer consigue el dinero ganado y además se enfrenta al último juego de pelotas, que tiene un premio de 100.000 euros.

¿Cómo valora el retraso del horario del prime time que han venido sufriendo en los últimos años este tipo de formatos que van después de El Hormiguero?

No es ningún problema, sobre todo ahora que si no puedes ver un programa por lo que sea porque madrugas, porque te pilla mal, porque has pillado una gastroenteritis... lo puedes ver enseguida en plataformas. Ahora mismo no creo que sea un problema serio estrenar a una hora u otra hora con la facilidad que tienes de volver a ver algo.

El programa se emite el mismo día, curiosamente, que Traitors, ¿cómo valora esta primera temporada en audiencias, ya que el estreno ha funcionado pero el resto de capítulos no tanto?

El dato importante ahora no es tanto el del día siguiente cuando haces un programa así. Cuando haces un magacín en directo importa mucho ese dato, pero cuando tienes un programa de televisión que puedes ver cenando tranquilamente, cinco, seis, siete u ocho de golpe, como seguramente habrá pasado mucho con Traitors, el dato bonito es ver cómo van creciendo los espectadores después de la emisión. No es lo mismo, por ponerte un ejemplo, ver Veneno en abierto que ver toda la serie en un fin de semana. Entonces el número bonito es que el que se genera con el paso del tiempo.

Acostumbrado a todos los platós en los que ha trabajado en los últimos años, ¿qué tal fue la experiencia de grabar en el Monasterio?

Fue increíble, espectacular, fue de agradecer que no hubiese ni un solo croma, ni nada de cartón-piedra. De hecho era piedra.

Este año también le hemos podido ver en las nuevas entregas de ¿Quién quiere ser millonario?, ¿tendremos nueva edición del concurso?

Del futuro no puedo decir nada.

¿Cree que ahora mismo hay un exceso de regresos de formatos? Por ejemplo tenemos El Millonario, también tuvimos hace poco el de Caiga quien caiga, Gran Hermano...

No, francamente no. Me parece que es normal querer repetir algo que ha funcionado cuando ha pasado un tiempo de descanso para que lo que te gustó a ti con 15 años le guste a la gente que ahora mismo tiene quince. Me parece algo normal y sano. Hay formatos que cuajan, atemporales. Está bien ir probando estas cosas además de otras nuevas.

Además de presentador, fue concursante de Tu cara me suena el año pasado. ¿Se consideras mejor presentador o mejor concursante?

No lo sé, pero me quedaría como concursante fijo, ya te digo que sí. Me lo pasé tan bien...

Además el espectador descubrió una faceta nueva suya.

Sí, al estar disfrazado también es como si estás en carnaval. Estás disfrazado, liberado y lo pasé muy bien. También es verdad que no tenía la responsabilidad de presentar.

Hace casi tres años del final de ¡Boom!, ¿echa de menos estar presentando algún formato diario o disfruta más de estos esporádicos?

Tengo la suerte de poder disfrutar de todo. Haber hecho un programa diario es un privilegio. O sea, hay pocos y somos muchos presentadores. No echo de menos nada porque disfruto de lo que me viene.