Una soltera destroza la autoestima de este camarero gallego en 'First dates': "Me habéis traído un llavero"
Rocío conoció en el programa a David, un camerero de Galicia que llegó al 'dating show' sin grandes ambiciones: "Una mujer que sea melosita, que sea leal y buena persona"
Redacción Yotele
Rocío acudió a 'First dates' en busca de "un hombre como Dios manda". El programa le concedió una cita con David, un camerero de Galicia que llegó al 'dating show' sin grandes ambiciones: "Una mujer que sea melosita, que sea leal y buena persona", aseguró a Carlos Sobera.
El presentador insistió en que aportase más información para poder encontrar a su pareja ideal. El soltero le hizo un curioso símil con los cubiertos de la mesa: "Un cubierto que acompaña al otro, el tenedor no puede ir sin el cuchillo", afirmando que el venía en busca de su "cuchara o tenedor".
Tras tener una primera impresión, que para Rocío no fue precisamente buena, ambos pasaron a la mesa para conocerse más en profundidad. Durante la cena, la soltera volvió a reafirmar su rechazo a David: "No es por la estatura, pero me habéis traído un llavero".
"¿Os acordáis cuando se ponía al Fary colgado en la cristalera del coche? Me lo imagino así, igualito, ahí colgado", afirmó Rocío, que no solo no consiguió definir las impresiones de su cita, sino que tampoco quiso saber más de su cita y decidió recharzar tener una segunda cita con David en la decisión final.
- Aduanas y Guardia Civil encuentran en el puerto exterior de A Coruña más de 5.000 litros de gasóleo fraudulento
- 1-0 | Un gol de Barcia le da el triunfo al Deportivo ante el Sporting de Gijón
- La alcaldesa de A Coruña ve en la salida de Ryanair de Vigo y Santiago una 'oportunidad' para conseguir rutas internacionales
- José Gragera lleva dos días al margen del grupo en el Deportivo
- Un barrio de A Coruña tendrá la primera pista de pumptruck de la ciudad
- Ryanair y Alvedro, historia de un desencuentro eterno
- Uno a uno del Deportivo ante el Sporting de Gijón: las notas
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»