Una soltera destroza la autoestima de este camarero gallego en 'First dates': "Me habéis traído un llavero"

Rocío conoció en el programa a David, un camerero de Galicia que llegó al 'dating show' sin grandes ambiciones: "Una mujer que sea melosita, que sea leal y buena persona"

Una soltera destroza la autoestima de este camarero gallego en 'First dates': "Me habéis traído un llavero"

Redacción Yotele

Rocío acudió a 'First dates' en busca de "un hombre como Dios manda". El programa le concedió una cita con David, un camerero de Galicia que llegó al 'dating show' sin grandes ambiciones: "Una mujer que sea melosita, que sea leal y buena persona", aseguró a Carlos Sobera.

El presentador insistió en que aportase más información para poder encontrar a su pareja ideal. El soltero le hizo un curioso símil con los cubiertos de la mesa: "Un cubierto que acompaña al otro, el tenedor no puede ir sin el cuchillo", afirmando que el venía en busca de su "cuchara o tenedor".

Tras tener una primera impresión, que para Rocío no fue precisamente buena, ambos pasaron a la mesa para conocerse más en profundidad. Durante la cena, la soltera volvió a reafirmar su rechazo a David: "No es por la estatura, pero me habéis traído un llavero".

"¿Os acordáis cuando se ponía al Fary colgado en la cristalera del coche? Me lo imagino así, igualito, ahí colgado", afirmó Rocío, que no solo no consiguió definir las impresiones de su cita, sino que tampoco quiso saber más de su cita y decidió recharzar tener una segunda cita con David en la decisión final.

