‘A miña gran cidade’ se viste de largo en el Festival de Televisión de Vitoria

El primer programa de la segunda temporada de A miña gran cidade, que contó como protagonista con el popular cantante sevillano Bertín Osborne, de visita en Rianxo, la villa natal de la actriz Eva Iglesias, que ejerció de anfitriona y trató de convencer al andaluz de los atractivos de este municipio, alcanzó una audiencia del 14,7% de cuota de pantalla. Además, este sábado, la TVG fue líder de audiencia con una cuota del 10,5%.

A miña gran cidade se consolida como gran espacio de entretenimiento en el Festival de Televisión de Vitoria, el FesTVal. El equipo del programa acudió a la cita más importante en el ámbito de la televisión nacional para presentar el formato el mismo día que estrenaba su segunda temporada, convirtiéndose en una de las tres únicas apuestas que la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (Forta) seleccionó para acudir al certamen.

Ante lo más nutrido de la industria audiovisual, la delegación del programa compartió los principales detalles del formato, que reúne a personajes populares dentro y fuera de Galicia (desde Bertín Osborne a Elena Furiase, Tamar Novas, Norma Duval o Boris Izaguirre) para recorrer con un anfitrión local ciudades y villas gallegas, acercándose a su cultura y gastronomía.

El equipo de A miña gran cidade compartió el evento con Concha Pombo, directora xeral de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG); Xaime Arias, director de Proxección Social; y Montse Besada, directora de contenidos. Además estuvieron arropados durante la presentación por el escritor Boris Izaguirre, que ya forma parte de la historia del programa.

El FesTVal se despidió este sábado con una gala de clausura en la que premió a lo más destacado de la pequeña pantalla, entre los que estuvieron los presentadores Vicente Vallés, Risto Mejide y Klaudio Landa, además de la directora de Producción de Contenidos de RTVE, Ana María Bordas, que recibieron los Premios Joan Ramón Mainat.

El Palacio de Congresos Europa cerró la 17 edición de un festival que también quiso reconocer a los programas y series más destacadas de la temporada. Los premiados fueron: «El Intermedio» (La Sexta), capitaneado por Wyoming, del que subrayó su capacidad de combinar humor y actualidad política con un estilo único; o «La Revuelta», el programa de David Broncano (comunicador premiado con un Mainat en 2023), por su cercanía al público joven, su visión fresca de la actualidad y su original enfoque innovador y arriesgado.

Asimismo, resultaron galardonados «Vaya semanita», referente del humor televisivo vasco por el que no pasan los años; «Alaska revelada» (Movistar Plus+), con su viaje desde la niñez hasta la actualidad; «De viernes» (Telecinco) por el impacto mediático de sus exclusivas; «Mihiluze», (EITB) por la contribución a la divulgación de forma divertida; «Perdiendo el juicio» (Atresplayer), por su visión renovada de las series de abogados: «Celeste» (Movistar Plus +) por su mirada sensible; «Late Xou, con Marc Giró» (RTVE); «La isla de las tentaciones», por su capacidad de reinventarse y seguir impactando en los jóvenes (Telecinco); y «Futuro imperfecto» (RTVE), de Buenafuente, por abordar temas de actualidad con humor.

La serie documental «‘No tenéis ni ** idea. Luis Enrique’» (Movistar Plus+) fue otra de las premiadas, así como Jesús Calleja (Mediaset) . El actor Gabriel Guevara recogió un premio honorífico.