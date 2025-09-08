Reencuentro romántico en Pasapalabra: "Fuimos novios"

Pasapalabra es uno de los concursos televisivos que más éxito tiene en España. El programa presentado en Antena 3 por Roberto Leal no solamente va de demostrar tu nivel con el vocabulario sino que también da pie a conocer historias humanas tanto de completos desconocidos como de invitados famosos que acuden a ayudar a los verdaderos protagonistas: Manu y Rosa.

Los dos concursantes llevan meses luchando por un objetivo que todavía se les resiste: completar el Rosco de Pasapalabra. Un desafío que solo un selecto grupo de participantes han conseguido en toda la historia del programa. Óscar Díaz, Rafa Castaño, Pablo Díaz o Luis de Lama fueron algunos de los últimos agraciados en convertirse en millonarios al completar las 25 definiciones del Rosco más famoso de la televisión.

Una pieza clave en el desarrollo del programa es Roberto Leal. El presentador hace sentirse a todos los invitados como en su casa. Durante el último programa, el andaluz quedó completamente anodado al conocer el pasado amoroso de dos invitados que estaban ayudando a Manu y Rosa a conseguir segundos para la última prueba.

El duelo en La Pista enfrentó a la actriz Paula Prendes y al cantante Fran Perea. A pesar del conocimiento musical del artista, fue la conocida actriz quien se llevó el gato al agua al adivinar una canción muy famosa como ‘Bad romance’ de Lady Gaga. Con este precedente, ambos se volvían a enfrentar este martes en la misma prueba, pero con una melodía mucho más complicada de adivinar: Mala x pensarte’, de Martina diRosso y Nya de la Rubia. Tanto, que ninguno de los dos fue capaz de colaborar con Manu y Rosa sumando segundos a su casillero.

"¿Sabes que fuimos novios?"

Esta no era la primera vez que Fran Perea se encontraba con Paula Prendes tal como confesó la actriz. "¿Sabes que fuimos novios?... En la ficción", explicaba a Roberto Leal al que le encantó solo escuchar el titular de "fuimos novios". "Hicimos una serie en la que fuimos pareja. Se llamaba B&B", confirmaba Fran Perea acerca de una serie en la que también participaron Belén Rueda, Cristina Alarcón, Gonzalo de Castro o Dani Rovira antes de saltar a la fama hace ya casi una década.