Así es el 'agradecido' hobby de Rosa, la concursante de A Coruña de 'Pasapalabra': "Mi familia dice que se me da bien"

Rosa, la nueva concursante de A Coruña de 'Pasapalabra', vive inmersa en un batalla feroz frente a Manu por llevarse 'El Rosco' del programa de Antena 3. Desde que empezase el pasado 19 de noviembre, la concursante hispano-argentina ha demostrado que sus dotes están a la altura de su rival, invicto desde que el pasado 16 de mayo entrase al programa para sustituir a Óscar Díaz, que había conseguido el bote.

Rosa Rodríguez empezó el concurso, como es normal, más cohibida y centrada en mantenerse en el programa, pero poco a poco va cogiendo confianza y soltándose hasta el punto de contar alguna anécdota personal. Durante los primeros concursos ya habló sobre sus orígenes en Argentina y su asentamiento en A Coruña.

También habló de su profesión y de lo que disfruta como profesora de inglés y lengua castellana, aunque lo que más le gusta es otro ámbito, como confesó en uno de los últimos programas. "Mi mayor hobby es la cocina, especialmente los postres. Mi familia dice que se me dan muy bien".

El plato estrella de Rosa Rodríguez, la concursante de 'Pasapalabra'

La coruñesa Rosa en 'Pasapalabra' / ANTENA 3

Roberto Leal quiso saber más sobre la confesa pasión de Rosa Rodríguez por el mundo de la cocina y le preguntó cual era su plato estrella: "Hago unos bizcochos de limón aparentemente muy muy buenos. Les doy un toque especial". "Vamos a llamar a esto: Recetario Pasapalabra", llegó a bromear Roberto Leal en aquel programa.

Además de su hobby, también habló sobre el deseo que le gustaría cumplir si consiguiese el bote de 'Pasapalabra' y que enterneció al público: "No lo he pensado mucho, pero siempre pienso que la razón por la que estoy aquí hoy es porque mis padres sacrificaron todo para que nosotros pudiéramos tener la vida que tuvimos".

A Rosa no se le escapa la difícil situación económica que vive el país y espera poder ganar para al menos "vivir tranquila": "Me gustaría poder ayudarlos a ellos y, si sobrase algo, vivir con más tranquilidad, que con la economía de hoy en día es complicado. Mi otro deseo es seguir haciendo lo que me gusta y estar tranquila".