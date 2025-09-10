Roberto Leal confirma la noticia sobre Manu y Rosa de Pasapalabra: "Están felices"

Los millones de espectadores que cada día asisten a los duelos diarios entre los dos actuales concursantes de Pasapalabra, Manu Pascual y Rosa Rodríguez, pueden comprobar en primera persona cómo se desarrolla, crece y se agranda la relación entre ambos.

Casi desde el principio de la llegada de Rosa a Pasapalabra empezaron a surgir los rumores y las insinuaciones sobre una potencial relación entre ella y su rival en el concurso, Manu. La similitud de edad entre los dos y el buen parecido físico de ambos parecían querer conducir a los seguidores del programa a pensar de esta forma. En la última edición de Pasapalabra, el presentador, Roberto Leal, hizo referencia por fin a "la felicidad que tienen los dos. Están muy contentos", afirmó sonriendo.

Manu y Rosa, una historia compartida en Pasapalabra

Manu Pascual entró en Pasapalabra bastante antes que Rosa Rodríguez. En abril de 2025, el concursante ya sumaba más de 220 programas a lo largo de los cuales ha conseguido reunir un bote personal cercano a los 140.000 euros. Este dinero sólo se lo embolsará en caso de que sea eliminado del programa sin conseguir el bote de Pasapalabra. Si es él el que gana el premio del programa, tendrá que renunciar a esa pequeña fortuna pero, a cambio, se llevará los más de 1,4 millones acumulados en el bote.

Manu, que es licenciado en psicología y actualmente estudia un máster de terapia psicoanalítica, nació en Collado Villalba, en Madrid, y entró al programa el 17 de mayo de 2024, donde ha ofrecido tardes inolvidables y ha protagonizado intensos duelos con otros concursantes, como Vicky del Cerro o, más recientemente, con Rosa Rodríguez, con quien comparte Pasapalabra desde hace meses.

En varias ocasiones se ha quedado sólo a una palabra de conseguir el bote, aunque el gran premio aún se le resiste. Suele jugar en el rosco con tiradas largas y rápidas y, aunque ha estado varias veces a punto de tocar el bote de Pasapalabra, prefiere ser prudente a competir a lo loco. Cada vez parece estar algo más cerca de convertirse en ganador del concurso, pero eso es algo que sólo la suerte sabe si sucederá o no.

Por su parte, Rosa entró en Pasapalabra el 19 de noviembre de 2024 y, desde su llegada, se ha hecho fuerte en el concurso y ha superado todas las pruebas de la silla azul a las que ha tenido que enfrentarse.

Rosa Rodríguez, concursante de Pasapalabra / A3

Rosa Rodríguez nació en la ciudad argentina de Quilmes, a 19 kilómetros de Buenos Aires, pero a los 7 años se desplazó a España junto a sus padres y hermanos, tal y como ella misma reveló en el programa en un improvisado homenaje que la concursante quiso hacer a sus padres. "Decidieron sacrificar todo, dejar atrás su familia y su país con el único objetivo de que mis hermanos y yo tuviéramos la vida que tenemos gracias a ellos", señaló.

En la actualidad, Rosa vive en A Coruña y está a punto de alcanzar el centenar de programas en Pasapalabra. Durante este tiempo ha conseguido un bote personal cercano a los 100.000 euros y que, al igual que sucede en el caso de Manu, sólo se llevará este dinero si es eliminada del concurso.

"¡Qué felicidad tienen los dos!"

Muchos han sido los comentarios en redes sociales sobre la relación entre Rosa y Manu y, ahora, en el último programa, el presentador de Pasapalabra, Roberto Leal, dejó claro que ambos están "muy contentos y felices".

Fue nada más empezar el programa, antes incluso de dar paso a las pruebas previas al rosco de Pasapalabra, cuando Roberto Leal se dirigió a toda la audiencia para presentar el programa, dar la bienvenida a público y telespectadores y explicar cuál era la situación.

"¡Qué felicidad tiene Rosa! ¡Qué felicidad tiene Manu! ¡Qué felicidad tienen los dos!", aseguró el periodista. "Están muy contentos... Están felices", agregó mientras miraba a derecha e izquierda sonriendo a ambos concursantes, que lo observaban desde las sillas de los equipos azul y naranja.

Y es que ninguno de ellos, ni Rosa ni Manu, tenía que afrontar la única prueba eliminatoria del concurso: la silla azul, que puede dar al traste con la participación de un concursante de un simple plumazo. Una mala tarde y su trayectoria en Pasapalabra puede verse truncada para siempre.

Manu y Rosa, ambos concursantes de Pasapalabra, durante la prueba de la Pista Musical / A3

"Están felices -explicó Roberto Leal a la audiencia-, los dos con las manitas cruzadas, ahí diciendo: 'A ver si empieza esto ya... ¡porque han empatado!'", reveló por fin el presentador de Pasapalabra, lo que significaba que ninguno de ellos tenía que poner en peligro su permanencia en el concurso para tranquilidad de ellos mismos y de sus seguidores.

Manu confirmó su satisfacción al respecto y aseguró, refiriéndose al programa anterior, cuando ambos empataron en el rosco, que "cuando hay alguna pequeña duda, es mejor no meterse en ningún fregado". Es decir, es mejor un empate que un error sobrevenido en el último momento que pueda implicar una derrota.

Su rival, Rosa, por su parte, también mostró su satisfacción con el resultado del último rosco de Pasapalabra: "Con un empate estamos todos contentos y, además, ya no había opción de bote", así que era también la mejor opción posible para ella.

Una vez aclarado esto y puesto de manifiesto el agrado para ambos por haber alcanzado un empate y no tener que sentarse en la silla azul, una nueva edición de Pasapalabra dio por fin inicio con un bote de cerca de 1,5 millones de euros en juego.