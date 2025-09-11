‘Task’, el ‘thriller’ con Mark Ruffalo que apunta a serie del año

«No sé por qué, pero cada vez que intento hacer algo diferente, acabo volviendo a lo que conozco y escribiendo sobre Pennsylvania y la gente que me resulta más cercana. Seguramente será lo que pase», nos decía hace cuatro años Brad Ingelsby sobre cuál podría ser su siguiente proyecto después de la sonada Mare of Easttown.

Y no se equivocaba: con la esperada Task (HBO Max, desde el pasado lunes), Ingelsby regresa a su estado natal, o para ser más precisos, el condado de Delaware, para contar otra historia sobre un agente de la ley enfrentado a la pérdida y a dilemas con el perdón o la misericordia. La principal diferencia: esto ya no es un clásico quién-lo-hizo, sino la paciente descripción de un curso de colisión entre dos personajes. Dos hombres bien diferentes, «pero que espero puedan caer bien por igual», dice Ingelsby en una mesa redonda virtual con solo unos pocos medios de todo el mundo. «Si en Mare of Easttown todo se basaba en el juego de adivinar al asesino, aquí la tensión proviene de saber que estos personajes van a chocar en algún momento y no sabremos qué podrá pasar».

A un lado está el agente especial del FBI Tom Brandis (un Mark Ruffalo sin excesivo glamur, de andares encorvados), que ha dejado posiciones de acción, mientras intenta recuperarse de una tragedia familiar que, como en Mare of Easttown, tardamos cierto tiempo en conocer. Curiosamente, antes de entrar en la Agencia estudió filosofía y fue sacerdote ocho años. Ahora tiene problemas con la fe. «El personaje está ligeramente inspirado en mi tío, un sacerdote agustino que dejó su puesto para casarse con una mujer», cuenta Ingelsby. «Me interesaba un agente del FBI con ese punto de vista: no es el tipo más intuitivo del mundo, no es bueno con la pistola, pero tiene un nivel de compasión que puede creerse un superpoder».

Su supervisora (encarnada por la siempre fantástica Martha Plimpton) saca a Brandis de la reflexión y lo recluta para liderar el grupo especial que debe investigar una oleada de allanamientos en narcocasas en los condados de Montgomery y, así es, Delaware. De las nueve casas asaltadas, siete pertenecían a miembros de una banda de moteros, los Dark Hearts, segundos mayores traficantes de fentanilo del noreste. «Debemos dar con ese equipo y evitar una guerra territorial», le dice a Brandis su jefa.

Para nosotros, los espectadores, ese equipo no es ningún misterio. Ya desde el principio, sabemos que al frente de la operación está Robbie Prendergast (Tom Pelphrey), desastroso pero sensible padre soltero, abandonado por su mujer hace un año y todavía trastocado por la muerte de su hermano. De la crianza de sus hijos se ocupa ahora, básicamente, su sobrina Maeve (Emilia Jones, protagonista de la oscarizada CODA), que además hace la comida para todos. La joven no quiere saber lo que su tío hace por las noches con Cliff (Raúl Castillo). Y lo cierto es que la producción brilla gracias a los artificios de cine y de montaje.

Ingelsby construyó Mare of Easttown a partir del personaje bordado por Kate Winslet, el de una mujer que ha perdido a un hijo y no es capaz de enfrentarse a esa muerte. Ya después se encargó de encontrar una trama en la que involucrarla. Lo que interesa a este guionista es, sobre todo, el factor emocional. «Brad crea misterios y material de género que son dramas en su esencia», dice el director principal de la serie, Jeremiah Zagar (We the animals, mejor película en el festival Americana de 2019), en una entrevista. «El género es como una muleta que ayuda a caminar al drama, que sirve para que la gente vea cosas que a veces resultan crudas», dice.