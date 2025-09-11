Víctor Sandoval ha alzado la voz contra los ataques y estigmas hacia el colectivo LGTBI tras la polémica por los negocios del suegro de Pedro Sánchez. En una entrevista en el pódcast 'El Círculo Independiente', el colaborador televisivo defendió las saunas gay: "Yo iba de pequeño, y no soy una puta ni he tenido que pagar para acostarme con nadie en esa sauna". Y añadió: "Son saunas gay como hay saunas hetero. No hay prostitución".

Sandoval denunció que se está criminalizando a quienes frecuentan este tipo de locales: "Me molesta cómo se pone a la gente que a lo mejor podemos ir a una sauna. ¿Qué pasa, que hay que ir a una sauna de señoritas para ser decente?". También apoyó al presentador del pódcast, Euprepio Padula, que lamentó que se asocien las saunas gay con la prostitución: "Acusar directamente de que las saunas gay son prostíbulos es una vergüenza".

Además, el excolaborador de 'Sálvame' cargó contra el actual enfoque de la televisión en España: "El corazón ha sido absorbido por la política. Los programas políticos se han convertido en el nuevo 'Sálvame'". En su opinión, solo TVE ofrece actualmente contenido de calidad: "Es la única televisión que se puede ver porque no trata al espectador como un lerdo y da opiniones realistas".

Para Sandoval, el problema no es el interés por la política, sino el tono sensacionalista con el que se está abordando: "Ya no interesa quién se ha separado de quién, sino qué político se acuesta con quién. Y eso también es corazón".