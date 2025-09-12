Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O primeiro ‘Luar’ da tempada acollerá a gala da nova programación da TVG

Luar, o programa de entretemento máis lonxevo da televisión en España, volve coa súa 34ª tempada hoxe ás 21.45 horas cunha gala especial que marcará o comezo da programación deste curso da TVG. O plató converteráse nun escaparate das novas ofertas da grella de outono, cunha alfombra vermella na que desfilarán actores, presentadores e xornalistas da televisión e radio galegas.

Estes rostros avanzarán as novidades que virán este outono: a serie de ficción O home perfecto; os programas Casamos! e A miña gran cidade; o concurso Eu sei + ca ti ou os magazines O Termómetro, Quen Anda Aí? e Hora Galega. Tamén estarán presentes os novos rostros dos Informativos e Deportes da TVG e as voces que acompañan á audiencia dende a Radio Galega. O público descubrirá un Luar renovado, cun plató no cal a cor verde flúor será a protagonista, unha imaxe gráfica nova e unha cabeceira novidosa, cunha versión remix de Pousa, pousa. A gala estará conducida polo inseparable mestre de cerimonias do formato, Xosé Ramón Gayoso, xunto cunha nova presentadora, a xornalista Aitana del Mar.

