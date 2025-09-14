La 1 estrena un magacín con Marta Flich y Gonzalo Miró

Directo al grano, presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, llegará el próximo lunes, 15 de septiembre, a la sobremesa de La 1. Un magacín diario que, en medio de la alta demanda informativa actual, busca separar el grano de la paja y explicar de forma sencilla lo que ocurre, con rigor, claridad y dinamismo.

El nuevo formato, producido por RTVE en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (The Mediapro Studio), se emitirá en directo cada tarde de lunes a viernes en La 1, con un enfoque cercano, dinámico y plural, dispuesto a abordar la agenda diaria de temas sociales, políticos y de consumo que más preocupan a la ciudadanía, además de poner foco, a través de investigaciones y reportajes exclusivos, en diferentes temas poco o nada conocidos para la gran mayoría de la sociedad.

El estreno de Directo al grano busca ampliar la exitosa senda que están marcando sus magacines de actualidad en los últimos meses: La hora de La 1 y Mañaneros 360, líderes de audiencia por las mañanas, y Malas lenguas, que en agosto anotó en la sobremesa de La 1 su mejor dato mensual (9 %) y creció hasta el 10,5 % en su emisión de tarde en La 1 y La 2.

Con la llegada de Directo al grano, a partir del 15 de septiembre Malas lenguas comienza una nueva temporada estrenando nuevo horario y estructura de emisión: de 17.30 a 19.30 horas en La 2, y de 19.30 a 20.30 en La 1.

Directo al grano llega con el objetivo de acercar la información al espectador en un momento de gran sobreexposición mediática, donde abundan los datos, pero no siempre las claves para comprenderlos. Con un estilo ágil y una narrativa clara, el espacio combinará una mesa de análisis con la participación de periodistas, expertos y voces de referencia; entrevistas en profundidad a protagonistas de la jornada en temas de política, economía, cultura o sociedad; reportajes de investigación, que ofrecerán contexto más allá de los titulares; y conexiones en directo con un equipo de reporteros desplegados en los principales escenarios de la actualidad.