‘El Hormiguero’ se impone a ‘La Revuelta’ en el inicio de curso

La temporada televisiva 2025-2026 ha dado ya el pistoletazo definitivo de salida y, con ella, los diferentes duelos por el liderato de audiencias en las diversas franjas horarias. Uno de los más ajustados vuelve a ser, como el año pasado, el nocturno, con El Hormiguero y La Revuelta plantándose cara.

Aunque el programa de Pablo Motos volvió al ruedo el 1 de septiembre, el de David Broncano no lo ha hecho hasta el pasado lunes, con lo que el jueves saldaron su primer duelo semanal de la temporada.

¿Les ha ido igual de bien? Si el final de la temporada pasada se saldó con El Hormiguero como ganador, a pesar de que La Revuelta logró imponerse en su primer curso, sobre todo durante los primeros meses de enfrentamiento, ahora la tendencia sigue en la misma línea.

El programa de Motos se ha impuesto en esta primera semana de duelo todos los días. El lunes 8 de septiembre, con la visita de Mar Flores (1.944.000 telespectadores y un 17,2% de cuota de pantalla); el martes, con Nacho Cano (1.906.000 y 16,5%); el miércoles, con los coaches de La Voz (1.795.000 y 16%), y el jueves, con Yurena (1.675.000 y 14,7%).

El show de Broncano le ha pisado los talones. El lunes, con la brigada forestal de Laza (Ourense) y Kiti Mánver y Álvaro Morte (1.852.000 y 16,1%); el martes, con la tensa entrevista con Mariló Montero (1.720.000 y 15,1%); el miércoles con Alejandro Amenábar y Fernando Tejero (1.659.000 y 14,8%), y el jueves con Pepa Bueno (1.638.000 y 14,4%).