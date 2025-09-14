Países Bajos tampoco estará en Eurovisión si Israel concursa
Se une a los anuncios de Islandia, Eslovenia e Irlanda
La cadena pública televisiva de Países Bajos, Avotros, ha anunciado que el país no estará en el Festival de Eurovisión 2026 si Israel sigue admitido por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) «dado el continuo y grave sufrimiento humano en Gaza». Se suma así a otros países europeos que han avanzado la misma posición, en concreto, Islandia, Eslovenia e Irlanda. «La emisora ha decidido que la participación de Avotros en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026 no será posible mientras Israel siga admitido por la UER», ha informado en un comunicado. No obstante, ha precisado que si la UER decide no admitir a Israel, «estará encantada de participar el próximo año» y que, a la espera de esa decisión, «todos los preparativos continúan con normalidad».
En España, RTVE aún no ha tomado ninguna decisión, aunque el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido la posibilidad de retirar a España si participa Israel. «Es una decisión de RTVE, pero lo que le puedo decir es que si Israel participa y no logramos expulsarla, pues habrá que adoptar medidas como la que menciona», dijo Urtasun en TVE al ser preguntado por la decisión de Eslovenia.
