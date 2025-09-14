‘Prison Break’ celebra los 20 años de la fuga más legendaria en exclusiva en Disney+

Prison Break celebra 20 años desde el estreno del primer episodio de este thriller dramático que mantuvo en vilo a millones de espectadores en 2005. Después de dos décadas, los fans pueden revivir la historia completa de los hermanos Michael Scofield (Wentworth Miller) y Lincoln Burrows (Dominic Purcell), y su lucha por la libertad en la prisión de Fox River, con las cinco temporadas disponibles en exclusiva en Disney+.

Creada por Paul Scheuring, Prison Break se convirtió en un fenómeno televisivo gracias a su trama carcelaria cargada de tensión, sus inesperados giros y un reparto inolvidable. Prison Break se suma a otros títulos icónicos que no caen en el olvido y también están disponibles en exclusiva en Disney+, como son This Is Us y Perdidos.