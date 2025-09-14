‘Prison Break’ celebra los 20 años de la fuga más legendaria en exclusiva en Disney+
Prison Break celebra 20 años desde el estreno del primer episodio de este thriller dramático que mantuvo en vilo a millones de espectadores en 2005. Después de dos décadas, los fans pueden revivir la historia completa de los hermanos Michael Scofield (Wentworth Miller) y Lincoln Burrows (Dominic Purcell), y su lucha por la libertad en la prisión de Fox River, con las cinco temporadas disponibles en exclusiva en Disney+.
Creada por Paul Scheuring, Prison Break se convirtió en un fenómeno televisivo gracias a su trama carcelaria cargada de tensión, sus inesperados giros y un reparto inolvidable. Prison Break se suma a otros títulos icónicos que no caen en el olvido y también están disponibles en exclusiva en Disney+, como son This Is Us y Perdidos.
- Novedades para los aviones en el aeropuerto de A Coruña: 'Tendrá rutas más precisas, flexibles y seguras
- CD Mirandés - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- Un ciclista cae a la ría en Culleredo y, después de salir, su vehículo comienza a arder
- El pleno aprueba la primera ordenanza de playas de A Coruña, con la promesa de convertir en áreas caninas As Amorosas y las calas de San Roque
- Oleiros constata un resurgir de Santa Cristina tras la renovación de la avenida
- Un hombre, herido grave en un atropello en la avenida de Oza
- Rey promete 'sentido común' con las nuevas prohibiciones de bus de A Coruña: 'no multaremos por subir con medio bocadillo