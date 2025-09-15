‘OT 2025’ llega a Amazon con un nuevo jurado y un programa de humor y memes

La Academia de Operación Triunfo está lista para abrir de nuevo sus puertas y dar la bienvenida a la edición de 2025 con una nueva hornada de concursantes. Amazon Prime Video estrena hoy una nueva temporada del veterano talent show musical con 18 aspirantes que competirán en la gala 0 para hacerse con las 16 plazas disponibles. Como en la edición de 2023, las galas son en directo y se ofrecen en la plataforma los lunes, a las 22.00 horas. Chenoa repite como presentadora, después del buen sabor de boca que dejó en la anterior temporada del concurso que la lanzó a la fama en 2001.

Donde hay más novedades es en el jurado. Se estrenan Leire Martínez, después de su abrupta salida de La Oreja de Van Gogh tras 17 años en el grupo; Guille Mikyway, que ya estuvo en OT como profesor de cultura musical en 2017, y Abraham Mateo. Les acompaña Cris Regatero, periodista musical, presentadora y locutora de LOS40, que ya estuvo en la edición de 2023.

Aprender lo máximo

Los cuatro coinciden en que, más que criticar, ellos llegan para aconsejar. «Todos estamos de acuerdo en que queremos que cuando esto se acabe, las personas que han pasado por aquí salgan habiendo aprendido lo máximo posible. Para avanzar en ese sentido primero hay que detectar en qué se puede mejorar. No es cuestión de hacer una crítica, de decir esto lo has hecho mal, sino decir por qué has desafinado, para que en la gala siguiente no vuelva a pasar», explicó Leire Martínez en la presentación de la temporada.

También repite como directora Noemí Galera, una de las figuras más reconocidas del formato Manu Guix, otro de los veteranos del show, continúa como director musical; Mamen Márquez, como profesora de técnica vocal, y Vicky Gómez, coreógrafa. Como parte de la renovación del claustro, La Dani se incorpora como profesor de interpretación. Ganador de un premio Feroz y nominado al Goya.

El mayor escenario

Los domingos, a las ocho de la tarde, habrá también espacio para el humor con La cara B (de la productora del APM?). El programa, que empezará el 21 de septiembre, mezclará el zapeo con los memes de la temporada. Los colaboradores son María Lyona (como reportera), la yaya Mari Carmen y el vidente Sandro Rey. Lo que también varía es el plató, con el mayor escenario en la historia de OT con 358 metros cuadrados de pantallas led, 10 cámaras (incluida SpiderCam) y más de 750 dispositivos de iluminación.